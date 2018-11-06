Şehrin stresinden uzakta kendi sebze meyveleri yetiştiriyorlar

Arnavutköy'deki hobi bahçelerinde vatandaşlar kiraladıkları tarlalarla şehrin gürültüsünden uzakta kendi sebze ve meyvelerini yetiştiriyor. 61 bin metrekare alan üzerine kurulu 200 ailenin bulunduğu bahçelerde vatandaşlar hem organik ürün yetiştiriyor hem de şehrin stresini atıyor.

Arnavutköy Belediyesi Bostan Gülistan Hobi Bahçeleri ile vatandaşlar şehrin gürültüsünden stresinden uzak, doğayla iç içe sebze ve meyvelerini yetiştiriyor. 61 bin metrekare alan üzerine kurulu hobi bahçelerinde 200 aile, kiraladıkları tarlalarda organik sebze ve meyve üretme fırsatını yakaladı. Her ailenin yaklaşık 75 metrekarelik tarlasının bulunduğu hobi bahçelerinde ise vatandaşlar salatalık, domates, biber, patlıcana kadar birçok ürünü kendileri üretiyor. Şehrin kalabalığından uzaklaşıp yeşille buluşan Süleyman ve Nehire Karaca çifti ise toprağı birlikte çapalıyor, ürünleri birlikte ekiyor.

Torunlarına organik ürünler yedirmek istediklerini belirten Karaca çifti, şehirde tarım yapmanın memnuniyetini de dile getirdi. Hobi bahçelerini ziyaret eden çocuklar ise taptaze ürünlerin tadına baktı, yemyeşil bahçelerde yeni ağaçların yeşermesi için fidanlar dikti.

“Doğayla baş başa olmak insana ayrı bir huzur veriyor”

Hobi Bahçeleri'nde vatandaşların kendi ürünlerini yetiştirmelerinin çok güzel olduğunu belirten Arnavutköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli, "Çocuklarımıza toprak sevgisini aşılamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Hobi bahçemiz yaklaşık olarak 20 dönüm üzerinde bir araziden kurulmuş. 200 bahçemiz var, bu bahçelerde ailelere özellikle kiralıyoruz. Burada kişiler aileleri ile beraber toprak sevgisi, bahçıvanlık tarımla ilgili hobilerini burada tatmin ediyorlar. Doğayla baş başa olmak insana ayrı bir huzur veriyor, hobi bahçemiz de buna hizmet ediyor. Bu toprakta yetiştirmiş olduğu ister domates, biber, patlıcan olsun bunlardan birer tane alıp tatmak bile onların emeğinin karşılığını alması açısından çok güzel bir duygu” dedi.

“2 yıldır çocuklar ekiyor”

Hobi Bahçeleri'nden arazi kiralayarak kendi doğal ürünlerini yetiştiren 67 yaşındaki Süleyman Karaca, “2 yıldır aşağı yukarı çocuklar ekiyor. Domates, biber, patlıcan, ıspanak yetiştiriyoruz. Her hafta sonu çocuklarımı buraya geliyorlar. Yıldan yıla bin lira ödüyorlar, çok güzel bir şey” dedi.

Eşiyle birlikte çocuklarının tarlalarında çeşitli sebzeler yetiştirdiklerini ifade eden Nehire Karaca, “Elimizde yetiştirmek istiyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız güzel bir şeyler yesinler istiyoruz. Çocuklarımız kiralamışlar biz de temizleyelim dedik. Bahara hazırlık olsun, çocuklar organik yesin diye maydanoz, domates ektik” diye konuştu.