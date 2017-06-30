’Şeker Eserler’ görücüye çıktı

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın özgün ve en önemli sosyal sorumluluk projelerinden olan, Eyüplü özel çocukların eğitim gördüğü Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (ESER) ile Şeker Hayat atölyeleri faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Atölyelerde Eyüp ve çevre ilçelerde bulunan Down Sendromlu, Mental Reterdasyon ve Otizmli gençleri, iyileştirme amaçlı el becerilerini geliştirmeye yönelik ve onların sosyal hayata adepte olmalarını amaçlayan çalışmalar yapılıyor.

Eyüp Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olan ESER ve Şeker Hayat atölyelerinde el sanatları, dikiş nakış, seramik, ahşap boyama, takı tasarım, jel mum, keçe süsleme gibi alanlarda eserler üretiliyor. Burada bulunan 240 çocuk, yaptıkları el işi eserlerini Eyüplülerin beğenisine sunuyor. Eğitim alan Down sendromlu, zihinsel ve fiziksel problemleri olan çocuklar, el işi göz nuru eserlerini Şeker Eserler olarak adlandırılan ve Şeker Hayat binası yanında açtıkları hediyelik eşya dükkanında satıyor ve böylelikle harçlıklarını çıkarıyorlar.