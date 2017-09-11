Şeker hastalığında göz problemine dikkat

Dr. Şeyda Atabay, şeker hastalığının gözlerde de önemli hasarlara yol açtığını söyledi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, “Bir çok hastalıkta olduğu gibi diyabet hastalığında da bazen ilk tanı Göz Hastalıkları Uzmanları tarafından konulmaktadır. Rutin göz muayenesinde göz arkası veya göz dibi diye adlandırılan fundus taramasında tesadüfi olarak şeker hastalığının hasarlarına rastlamaktayız” dedi.

“Retina damarlarında oluşan hasar kör edebilir”

Diyabetin, gözün arka bölümünde görme işleminde çok önemli bir yeri olan retina tabakasındaki (ağ tabaka) damarlara hasar verdiğini vurgulayan Op. Dr. Atabay, “Retina tabakasının tutulmasına diyabetik retinopati denir. Retina damarlarında oluşan hasar, makulada (görme merkezi) ödeme (su toplanması) yol açarak yavaş ve ilerleyici bir şekilde görmeyi azaltabilir. Bunun dışında, göz içerisine kanama yaparak ani görme kayıplarına yol açabilir. Ayrıca, retina tabakasına verdiği hasar dışında, erken yaşlarda katarakt oluşumuna ve görmenin azalmasına yol açabilir” ifadelerini kullandı.

Hastalıkta en önemli etkenin kan şekerindeki yükseklik seviyesi olduğunu ifade eden Op. Dr. Atabay, “Kan şekeri seviyesindeki hızlı değişimler ve hastalığın süresidir. Diyabetik retinopati başlangıcı genelde damarlardaki küçük balonlaşmalar şeklindedir. Bu seviyede tanı konulabilmiş hastada kan şekeri düzenlemesi ve diyet ile hastalığı geriletebilmekteyiz. Ancak ciddi kanamaların başladığı görme merkezinde ödemlerin geliştiği seviyede gelen hastada mutlaka ek tedaviler gerekmektedir. Burada yapılacak tedaviler ile hastalık tamamen düzeltilememekte yalnızca yavaşlatılabilmektedir” diye konuştu.

Hastanın ek hipertansiyon ve kolesterol yüksekliği sorunları da var ise diabetik retinopati seyrinin daha hızlı ilerleyip göze daha çok zarar verebilmekte olduğunu kaydeden Op. Dr. Atabay, “Göz arkasında hasarların başladığı durumlarda yapılacak tedaviler olarak göze lazer tedaviler ve göz içine damar oluşumlarını azaltacak ve ödemi geriletmeye yardımcı ilaç enjeksiyonları yapılmaktadır. Hastalığın ileri evrelerinde göz içi sıvısında yoğun kanamalar ve göz ön yüzeyinde damar problemleri gelişebilir. Bu dönemlerde yapılacak tedaviler daha agresif cerrahi müdahalelerdir. Diabet hastalığı olan kişilerin hastalıklarının düzeyine bağlı olarak belli aralıklarda göz hastalıkları uzmanınca göz dibi taraması yaptırmaları gerekmektedir. Gereğinde göz fundus anjiyografileri gibi pek çok testler hastalığın seyrinde yapılması gerekmektedir” açıklamalarında bulundu.