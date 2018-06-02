Fenerbahçe’de yapılan seçimli genel kurulda konuşma yapan Fenerbahçe’nin Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli takıma inançlarının tam olduğunu belirterek, “Şampiyonlar Ligi’nde yeni statüye göre Fenerbahçe Futbol Takımı’nın gruplara kalacağına inancımız tamdır. Avrupalı bir futbol adamı ile birlikte altyapı konusunda Türkiye’nin en kapsamlı projesini hayata geçireceğiz. Bu projeyle birlikte 3 Temmuz Akademisi’nden yetişecek futbolcularımız A Takım’da yer alacaktır. Proje, ilk meyvesini 2 yıl içerisinde verecek. Fenerbahçe Kulübü hiçbir zaman bir sermaye grubuna ait olmayacaktır. 3 Temmuz kumpas davasında sorumluların ceza alması için gereken davalar açılacaktır” ifadelerini kullandı.