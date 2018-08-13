Sektör deneyimini üniversitede kazanıyorlar

Bahçeşehir Üniversitesi’nin (BAU) 2008’den itibaren uyguladığı CO-OP Eğitim Modeli ile şirketler öğrencilere; kendi alan, ürün, hizmet ve uygulamaları konusunda nitelikli iş gücü yetiştirmek adına markalarıyla uygulamaya yönelik ’Markalı Dersler’ veriyor. Bu derslerin içeriklerini sektörlerinin ihtiyaçlarına göre oluşturan şirketler; bu içerikleri akademisyenlerle birlikte hazırlayarak, dersleri de birlikte veriyor. Bu eğitim modeliyle öğrenciler, Markalı Dersler’i seçerek birebir sektör temsilcileri ve şirket yöneticileriyle 1 dönem boyunca ders yapma olanağına sahip oluyor.

CO-OP eğitim modeliyle BAU’da, 2009 yılından bu yana 161 ders, toplam 476 kez açılırken, bu derslerden bugüne kadar 13 bin 254 öğrenci eğitim almış durumda. Bununla birlikte öğrenciler, markalı dersleri seçmeli ders olarak alıp, ders kredisi de kazanabiliyor.

Sektörel yenilikleri takip etme fırsatı

Bu derslerin arasında öğrencilerin kişisel gelişimine ağırlık veren, iş-yaşam pratiğine odaklı dersler de yer almakta. Ayrıca markalı dersler vasıtasıyla öğrenciler; sektörel trendleri ve yenilikleri takip etme ve mezun olmadan iş hayatındaki profesyonellerle birebir iletişim halinde olarak, bilgi alışverişinde bulunma imkânına sahip oluyor. Bunun yanı sıra, iş dünyası ve sektörlerin yeni gelişen alan ve konularının öğrencilere ders olarak verme fırsatının sunulduğu bu eğitim modeliyle firmalar, akademik dünya ile işbirliği fırsatına kavuşmuş oluyor.