Selçuk Bayraktar ilk yalnız uçuşunu yaptı eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar hortumla ıslattı

BAYKAR CTO'su ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Özel Pilot Lisansı' kursunda yaptığı ilk yalnız uçuşu yaptı. Uçuş sonrası ise Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Selçuk Bayraktar'ı hortumla ıslattı.

Selçuk Bayraktar, "Özel Pilot Lisansı"kursunda ilk yalnız uçuşunu gerçekleştirdi. Yalnız uçuşun ardından Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Selçuk Bayraktar'ı havacılık geleneğinde olduğu gibi hortumla ıslattı. Selçuk Bayraktar da o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, ""Bugün Özel Pilot Lisansı kursundaki ilk yalnız uçuşumu başarıyla gerçekleştirdim. Allah'a şükürler olsun... Sonrasındaki havacılık geleneği olan ıslatma faslı... Tabii herkes bilmez ama uçan ilk insan Of Deresi'ne atlayarak uçan Oflu Hocaymış" dedi. Paylaşılan videoda ise Sümeyye Erdoğan Bayraktar kucağında çocuğuyla görülüyor. Ardından Selçuk Bayraktar'ı hortumla ıslatıyor.