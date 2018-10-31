İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Selçuk Bayraktar ilk yalnız uçuşunu yaptı eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar hortumla ıslattı

BAYKAR CTO’su ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ’Özel Pilot Lisansı’ kursunda yaptığı ilk yalnız uçuşu yaptı.

BAYKAR CTO'su ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 'Özel Pilot Lisansı' kursunda yaptığı ilk yalnız uçuşu yaptı. Uçuş sonrası ise Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Selçuk Bayraktar'ı hortumla ıslattı.


Selçuk Bayraktar, "Özel Pilot Lisansı"kursunda ilk yalnız uçuşunu gerçekleştirdi. Yalnız uçuşun ardından Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Selçuk Bayraktar'ı havacılık geleneğinde olduğu gibi hortumla ıslattı. Selçuk Bayraktar da o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, ""Bugün Özel Pilot Lisansı kursundaki ilk yalnız uçuşumu başarıyla gerçekleştirdim. Allah'a şükürler olsun... Sonrasındaki havacılık geleneği olan ıslatma faslı... Tabii herkes bilmez ama uçan ilk insan Of Deresi'ne atlayarak uçan Oflu Hocaymış" dedi. Paylaşılan videoda ise Sümeyye Erdoğan Bayraktar kucağında çocuğuyla görülüyor. Ardından Selçuk Bayraktar'ı hortumla ıslatıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.