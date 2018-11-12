Şemdinli şehidi Melih Acar'ın naaşı baba ocağına getirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Süngü Tepe Üs bölgesindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu şehit düşen Piyade Topçu Er Melih Sancar'ın naaşı Avcılar'daki baba evine getirilip helallik alındı. Şehidin çocukluk arkadaşı Onur Köse'nin şehitten kalan kamuflaj ve şapkayı takması duygu dolu anlar yaşattı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesi Ortak Süngü Tepe Üs Bölgesindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu şehit düşen 7 askerden biri olan Piyade Topçu Er Melih Sancar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu Avcılar'daki baba evine getirildi.

Şehidin oturduğu bina ve sokağa dev Türk bayrakları asılırken, yüzlerce mahalle sakininin bayraklarla karşıladığı Sancar'ın evinin önünde helallik alındı. Şehidin babası Müslam Sancar ve annesinin güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Acılı aile, şehit çocuklarını evinden son kez gözyaşları içerisinde uğurladı. Çocukluk arkadaşı olan Onur Köse'nin şehidin kamuflaj ve şapkasıyla cenazeyi karşılaması yürekleri parçaladı. Mahalle sakinleri şehide haklarını helal ederek, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı. Şehidin cenazesi helallik alınmasının ardından cenaze töreninin yapılacağı Ataköy 5.Kısım Camii'ne götürüldü.Şehit Melih Sancar'ın naaşı ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.