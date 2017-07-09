Semih Kaya, Sparta Prag’da

Galatasaray’ın alt yapısında yetişen Semih Kaya, yuvadan uçtu. Başarılı defans oyuncusu Çek Ligi ekiplerinden Sparta Prag’a transfer oldu. 2006 yılından beri Galatasaray bünyesinde top koşturan Kaya, 2011-2012 sezonunda Teknik Direktör Fatih Terim döneminde A Takımda forma giymeye başlamıştı. Prag’ın Semih Kaya için sarı-kırmızılılara 2 milyon 500 bin Euro vereceği belirtildi.

Kaya, Galatasaray’da geçirdiği 12 sezonda 227 maçta, 7 gol kaydetti ve 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 26 yaşındaki futbolcu, A Milli Futbol Takımı’nda da 23 maçta görev aldı. Semih Kaya’nın sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi 30 Haziran 2018 yılında sona erecekti.