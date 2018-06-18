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18 Haziran 2018 13:45

Semih Saygıner’den gümüş madalya

11-17 Haziran tarihleri arasında Belçika’nın Blankenberge şehrinde yapılan 3 Bant Bilardo Dünya Kupası’nda milli sporcu Semih Saygıner’den gümüş madalya geldi.

Semih Saygıner’den gümüş madalya

18 Haziran 2018 13:45


Semih Saygıner, grup maçlarında Danimarkalı Tonny Carlsen ve Hollandalı Van Beers’ı geride bırakıp, grup lideri olarak ana tabloya kaldı. Milli sporcu, Dünya 3 numarası İtalyan Marco Zanetti, Belçikalı oyuncu Eddy Leppens, İspanyol rakibi Juan David Zapata Garcia’yı yenerek yarı finale kaldı. Yarı final maçında ise Yunan rakipi Nikos Polychronopoulos’u 40-39 mağlup eden Saygıner, Dünya Kupası’nda adını finale yazdırdı.


Finalde ise Hollandalı Dick Jaspers ile karşılaşan Semih Saygıner, Jaspers’a 40-33 mağlup olarak Dünya Kupası’nı ikinci sırada tamamladı.




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