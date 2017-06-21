Şemsi Paşa Cami’nde yol yapım çalışmaları nedeniyle hasar oluştu

Üsküdar’da bulunan ve Mimar Sinan’nın önemli eserlerinden biri olan Şemsi Paşa Camii yanında yapılan yol yapım çalışmaları nedeniyle hasar gördü. Caminin duvar kenarlarında ve bazı yerlerinde çatlaklar meydana geldi. Tarihi binada meydana gelen çatlakla nedeniyle de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş yazılı bir açıklama yaparak yol yapım çalışmasını durdurduğunu söylemişti.

Bir vatandaş ise daha önce çatlakların daha önce olmadığını belirterek, "Bu çatlaklar yoktu bu çalışmalar olduğu zaman oldu. Önceden yoktu" dedi.