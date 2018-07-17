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17 Temmuz 2018 23:55

Şener Şen’in yeğeni de Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alındı

Adnan Oktar’a düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında ünlü oyuncu Şener Şen’in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu’nun da olduğu öğrenildi.

Şener Şen’in yeğeni de Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alındı

17 Temmuz 2018 23:55


İstanbul polisinin geçtiğimiz günlerde Adnan Oktar’a yönelik düzenlediği operasyon kapsamında Adnan Oktar dahil çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. İlk gün yapılan operasyonla gözaltına alınanlar arasında ünlü Sanatçı Şener Şen’i yeğeni Aslı Süme Efeoğlu’nun da gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.


Öte yandan edinilen bilgiye göre haklarında gözaltı kararı bulunan 106’sı kadın 235 şüpheliden şu ana kadar 105’i kadın 187’si yakalandı. Diğer 48 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.




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