Şener ve İsmail göz dolduruyor

Süper Lig’de son haftalarda yükseliş gösteren Şener ve İsmail, takımlarına hem defansif hem de ofansif olarak katkıda bulunuyor.

Fenerbahçe sezona kötü başladığı maçlardan sonra son haftalarda oynadığı futbol ile yükselişe geçti. Sarı-lacivertliler son oynadığı 3 Süper Lig maçını kazanırken, oynadığı takım oyunuyla taraftarlarını mest etti. Fenerbahçe’nin son haftalarda gösterdiği bu performansa en çok katkıda bulunan isimlerin başında Şener Özbayraklı ve İsmail Köybaşı geliyor. Sarı-lacivertlilerin kazandığı son 3 maçta da forma giyen bu ikili, gösterdiği performans ile adlarından sıkça söz ettirdi. Sağ bek pozisyonunda Mauricio Isla’nın yokluğunda etkili bir performans gösteren Şener Özbayraklı, oynadığı Sivasspor ve Antalyaspor maçlarında iyi bir oyun ortaya koyarken, Süper Lig’in 14. haftasında oynanan Kasımpaşa müsabakasında ise maçın kahramanlarından biri oldu. Savunmada birçok atağı kesip Kasımpaşa oyuncularına gol fırsatı vermeyen Özbayraklı, 62. dakikada hızlı gelişen bir atakta sağ taraftan ceza sahası içine açtığı ortayı Giuliano ile buluşturarak takımının attığı 3. golün asistini yapmış oldu.

Fenerbahçe’nin oynadığı son 3 müsabakada da 90 dakika forma giyen İsmail Köybaşı ise savunmada kestiği ataklar ve önünde oynayan Aatif Chahechouhe ile sağladığı uyumla takımına büyük katkı sağlayanlar arasındaydı. Gösterdiği performansla son haftalarda Hasan Ali Kaldırım’dan formayı kapan Köybaşı, Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın sol bek mevkisinde görev verdiği isimlerin başında geliyor.