Şenol Basat: "Melih Gökçek’e kemeri götürmek istiyoruz"

’sı düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemeri kazanmak istediklerini söyleyerek, "Öncelikli hedefimiz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e kemer getirmektir" dedi.

Bu yıl 656.’sı düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi İHA’ya açıklamalarda bulunan Ankara ASKİ Spor Kulübü Güreş Antrenörü ve Güreşçisi Başpehlivan Şenol Basat, altın kemeri Ankara’ya götürmek istediklerini söyledi. Basat, "Çalışmalarımızda eksik bulunmuyor. Çocuklar, Ramazan’ı da iyi değerlendirdiler ve Erzurum’da kamp yaptılar. Öncelikli hedefimiz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e kemer getirmektir. Allah’a şükür eksiğimiz yok ve moralimiz de çok iyi. Malum iki gün sonra Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde sahaya çıkacağız. Tabii gönlümüz sakatlık olmadan bir güreş geçmesinden yana. En çok kim çalıştıysa Allah ona nasip eder şampiyonluğu. Ama bizim de çalışma açısından bir problemimiz yok. Ankara Büyükşehir Belediyesi geçen sene altın kemeri aldı. Bu sene de Recep Kara kardeşimiz başka kulübe transfer oldu. Fakat her şeye rağmen biz yine kemeri Ankara’ya getirmek için savaş vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kırkpınar bu sene daha iddialı olacak"

Bu sene Kırkpınar’ın birçok favorisi olduğuna dikkat çeken Şenol Basat, "Piyasa Güreşleri dediğimiz güreşlerde öne çıkan arkadaşlarımız var. Ama yeni yüzler yok, herkesin bildiği isimler var. Recep Kara iddialı, Fatih Atlı gördüğüm kadarıyla iyi hazırlanmış. Orhan Okullu’da var tabii. Bu isimlerden başka Mehmet Yeşil Yeşil arkadaşımız bir sakatlık geçirdi. Ama onun da iddialı olduğunu düşünüyorum. Ben bu sene Kırkpınar’ın daha iddialı geçeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Biz profesyonel düşünüyoruz"

Hem kayınpederi hem de antrenörü olduğu güreşçi Salih Erinç hakkında da konuşan Basat, şunları söyledi:

"Salih Erinç, Recep Kara’nın çırağıydı. Gönül isterdi ki yan yana kalıp mücadelemizi beraber yapalım. Ama Recep Kara’ya başka bir kulüpten teklif geldi ve bizden ayrıldı. Fakat biz profesyonel düşünüyoruz. Kemer için mücadele edeceğiz."

Şenol Basat, son olarak Kırkpınar tesislerinin yeterli olmadığını söyleyerek, "Ben Kırkpınar tesislerini yetersiz görüyorum. O tesisler Kırkpınar’a yakışmıyor. Devletimizin de bu işe el atmasını istiyorum" dedi.