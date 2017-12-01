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01 Aralık 2017 09:55

Şenol Güneş: 2 - Igor Tudor: 1

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, bugüne kadar 2 kez rakip oldu.

Şenol Güneş: 2 - Igor Tudor: 1

01 Aralık 2017 09:55

Söz konusu karşılaşmalarda 2’ye 1 Güneş’in üstünlüğü bulunuyor.


Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig’de bu hafta karşı karşıya gelecekken, bu derbi teknik direktörlerin de 3. randevusuna şahitlik edecek. Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Igor Tudor, siyah-beyazlılara karşı ilk olarak Kardemir Karabükspor’un başındayken çıktı. Daha sonra Karabükspor ile Beşiktaş’a karşı 1 maça daha çıkan Hırvat çalıştırıcı, Galatasaray’da da ilk derbisini siyah-beyazlılar ile oynadı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş’ın Teknik Direktörü Şenol Güneş iki kez sahadan galip ayrıldı. Tudor ise rakibini 1 kez mağlup etti.


Şenol Güneş ile Igor Tudor arasındaki rekabette alınan sonuçlar şöyle:


10.09.2016 - Beşiktaş: 3 - Kardemir Karabükspor: 1


10.02.2017 - Kardemir Karabükspor: 2 - Beşiktaş: 1


27.02.2017 - Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1




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