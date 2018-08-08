Şenol Güneş: “Dikkatli ve sabırlı olmalıyız”

Sabırlı ve dikkatli olmaları gerektiğini belirten Güneş, Brezilyalı yıldız Adriano’nun da durumunun belirsiz olduğunu açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Avusturya ekibi LASK Linz’i konuk edecek olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Torshavn maçlarının gol yemeden tamamlanmasının önemli olduğunu söyleyen Güneş, “Avrupa’daki her maç önemli. İlk maçta gol yemeden kazanmak bir avantajdır. Rakibimiz iyi kapanan ve kontratakla gol arayan bir ekip. 3-4 yıldır birlikte oynayan oyunculardan oluşuyorlar. Oyun disiplinleri iyi. İyi kapanarak çıkmayı bilen bir takım. Dikkatli olmalıyız, sabırlı olmalıyız, savunma anlayışını kırabilmek ve gol atarak kazanmak için çok çalışacağız” dedi.

"Umarım sonuç olarak en iyi kadro ortaya çıkar"

Transferle ilgili konuşan Güneş, “Transfer konusunda ay sonuna kadar çok zaman var. Transferde bir gün de çoktur 30 gün de azdır. Transferin olması için ekonomik şartların oluşması lazım. Bazen kalmasını istediğiniz oyuncular gidebilir. Almak istediğiniz kişiler gelmeyebilir. Yönetimin bize verdiği görev, eldeki oyuncularla çalışıp başarılı olmaktır. Umarım sonuç olarak en iyi kadro ortaya çıkar. Şu anda elimizdeki oyuncularla yarışacağız. Şikayet etmeden, elimizdeki oyuncularla el ele vererek taraftarlarımızın istediği Beşiktaş’ı ortaya sürmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

“En iyi oyuncularla yarışmaya devam edeceğiz”

Camia olarak henüz sezon başında hava yakalamadıklarını söyleyen Şenol Güneş, “Sezona yeni girdik. Çalışmaya, tecrübeye, kaliteye ve maçlara bakarak oyuncu değerlendirmesi yapacağız. Takım, ligdeki 4-6 haftanın ardından çizgisini gösterir. Oraya gelene kadar kayıp yaşamadan gitmek istiyoruz. Bu turdan sonra bir mücadelemiz daha olacak. En iyi oyuncularla yarışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Takımın durumuyla ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan başarılı çalıştırıcı, “Bunu söylemek için oyuncuların tamamının bir arada olması gerekiyor. Şu aşamada bu yarışı yapabileceğimizi düşünüyoruz. Maçları kazanabileceğimizi düşünüyoruz. Çok çalışarak, isteyerek tüm maçları kazanmayı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Vida’nın morali iyi”

Dünya Kupası’nın ardından takıma dahil olan Vida’nın moralinin yerinde olduğunu söyleyen Şenol Güneş, “Vida takımın bir parçası. Herhangi bir sorunu yok. Morali iyi, değerli bir oyuncu. Geçen sezon verimli ve uyumlu iki oyuncu vardı. Onların arkasında kaldı. Şimdi de takıma geç geldi. Direkt oynayabilecek bir oyuncu. Transferde onunla ilgili değerlendirme gelirse, şartlar uyarsa olabilir. Resmi bir teklifin gelmediğini söylediler. Transferde en çok konuşulan Vida olmuştu, en az konuşulan Fabricio gitti" açıklamasında bulundu.

“Adriano’nun durumu netleşmedi”

Pazar günü yapılan antrenmanda sakatlanan Adriano’nun durumunun belirsiz olduğunu sözlerine ekleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Adriano’nun durumu yarın netlik kazanacak. Bugün durumuna bakıp son kararı vereceğiz” dedi. Kaleci Tolga’yla ilgili bir soruyu yanıtlayan Güneş, “Bulunduğumuz şartlar onu daha istekli ve sorumlu hale getiriyor. Umarım şansızlık yaşamaz. Bunu yaşamazsa bize çok katkı sağlar” dedi. Son olarak hücum hattıyla ilgili konuşan başarılı hoca, “Negredo çalışıyor. Hiçbir sorunu yok. Kalırsa duygusal kırılması olmaz. Negredo satıldığında ekonomik yük düşüşe geçer, hem de para kazanabilirsiniz. İyi oyuncu, sıradan bir isim değil. Vagner Love da öyle. Onları oynasınlar diye aldık. Takımı taşıdıklarında kimsenin gitmesini istemem” diyerek sözlerini tamamladı.