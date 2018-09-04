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04 Eylül 2018 09:11

Şenol Güneş, İvsiçre’ye gitti

UEFA’nın Elit Antrenörler Semineri’ne davet edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu sabah seminere katılmak üzere İsviçre’ye gitti.

Şenol Güneş, İvsiçre’ye gitti

04 Eylül 2018 09:11


Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA’nın düzenlediği elit antrenörler seminerine katılmak üzere İsviçre’ye gitti. UEFA’nın Nyon’da bulunan merkezinde yapılacak olan toplantıya davet edilen başarılı teknik adam, yarın İstanbul’da olacak. Bugün TSİ saat 15.00’te başlayacak olan toplantıda şu isimler yer alacak: "Şenol Güneş (Beşiktaş), Massimiliano Allegri (Juventus), Carlo Ancelotti (Napoli), Rafael Benitez (Newcastle United), Sergio Conceiçao (Porto), Unai Emery (Arsenal), Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk), Rudi Garcia (Marsilya), Julen Lopetegui (Real Madrid), Jose Mourinho (Manchester United), Thomas Tuchel (Paris SG), Arsene Wenger.




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