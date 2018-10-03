Şenol Güneş: "Kazanmak için sahaya çıkacağız"

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş'ın yarın deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile oynayacağı karşılaşma öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş ve kaleci Loris Karius, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güneş, sıcak havadan soğuk bir havaya geldiklerini belirterek, "Yarınki maçın dostluk içinde geçmesini diliyorum. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Liginde başarılı olmaya çalışan bir takım Malmö. Takım oyununu iyi oynuyorlar. Disiplinli ve iyi bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Kendimizi güçlü hissediyoruz. Zor bir maç olacak. İyi oynamak ve kazanmak istiyoruz. Çıkabilecek en iyi kadroyla sahada olacağız. Fikstüre de uyum sağlamaya çalışıyoruz. İki takımın da iyi oyuncuları var. Karşımızda sıradan bir takım yok. Pepe, yarın büyük ihtimal sahada olacak ama Quaresma ile ilgili henüz karar vermedim. Kesin kararlarımı antrenmandan sonra vereceğim. Fikstür konusunda ayrıcalık istemiyoruz. Adaletli bir şekilde fikstür organize edilmeli. Zengin bir kadroya sahibiz.”

Loris Karius: "Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz"

Kaleci Loris Karius ise, “Grup aşamasındaki ilk deplasman maçımızı oynayacağız. Deplasman maçları zordur. İyi oynamalıyız. Kolay bir maç olmayacak. Yüzde yüzle oynarsak üç puan alabiliriz. Amacımız yolumuza kazanarak devam etmek. Birkaç maç oynadım. Takımla iletişimim gün geçtikçe daha da iyiye gidiyor. Arkadaşlarım takıma hızlı uyum sağlamam için çok yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.