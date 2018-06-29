Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın mensuplarıyla Nevzat Demir Tesisleri’nde sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Güneş, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, "Bana sağ bek lazım. Adamlar kaçırmıyor. ’Alalım, bunu neyi kaçırıyoruz’ diyoruz. Santrfor lazım. Kimin olacağını bilirsin, konuşursun ve alırsın. Biz de ’yarın buluşalım, bir ay sonra buluşalım’ deniliyor. Alan belli satan belli. Kulüpler para vermeden satmak ve almak istiyor. Kulüpler şirketleşmedi. Nereden para bulacağız, oyuncuyu nasıl alacağız" şeklinde konuştu.

"Negredo’yu kampta istemiyorum"

Şenol Güneş, İspanyol oyuncu Alvaro Negredo’yu yeni sezonda düşünmediğini ve kampa götürmeyeceğini dile getirerek, "Kadroda kimler kalır, kimler gider ben de bilmiyorum. Negredo iyi oyuncu. Dün geldi. İdmana çıkarmaya gerek yok. Başkana siz gereğini yapın dedim. Negredo’yu kampta istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Negredo’nun maliyetine dikkati çeken Şenol Güneş, "Kulübe külfet. Yedek tuttuğum zaman o da rahatsız olacak. Yedek olsa, ucuz olsa kenarda tutarım" değerlendirmesinde bulundu.

"Oğuzhan’dan çok şey bekliyorum"

Slovakya kampına 10 genç oyuncuyla gideceklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, yeni sezonda Oğuzhan Özyakup’tan çok şey beklediğini aktararak, şunları söyledi:

"Talepler var, bu konuda isim vermeyeceğiz. Bütün bilgileri yönetime verdim. Oğuzhan’dan çok şey bekliyorum. Geçen sezon oynaması gereken futbolu bu sezon oynamak zorunda. Oğuzhan ve Tolgay orta sahada iki yönlü oyuncu. Bunların performansını siz de etkiliyorsunuz. Oğuzhan, hücum oyuncusudur. Sen gol atmazsan, asist yapmazsan seni kimse dinlemez ki. Tolgay’ın golü yok."

"Oğuzhan Aydoğan ve Aras kampa gelecek"

Aras Özbiliz ve Oğuzhan Aydoğan’ın da kampa götürüleceğini anlatan Güneş, "Vagner Love de kulüp bulursa gidecek. Bulamazsa bakarız. Bu oyuncu tutmadı, güvenini kaybetti, sakatlandı. Hepsi üst üste geldi. Yoksa her tarafı futbolcu. Kulüp varsa gitmesini yoksa zorlamamasını söyledim" ifadelerini kullandı.

"Kaç kişinin gittiğini yazmaktan yoruldum”

Tecrübeli teknik adam, kadronun çok sık değişmesinden şikayetçi olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Talisca ve Tosic gitti. Gelene gidene bakmak yerine elimizdekinin kıymetini bileceğiz. Gidenlerden çok emek verenler vardı. Hem hizmet ettiler hem ekonomik katkı yaptılar. Sık sık kadroda değişiklik olduğu için ne olacağını bilmiyorum. Gelenlere bakacağım. Kimler gidiyor, kimler kalıyor. Kaç kişinin gittiğini yazmaktan yoruldum. Bir takımın stoperi iki kişidir. Çoğu takımın aynıdır. Bizde hep değişiyor."

"Quaresma Türk futboluna çok iyi bir örnek"

Güneş, Jeremain Lens’in de kulüp bulması halinde takımdan ayrılacağını belirterek, "Yüksek maliyetli bir oyuncu. Kötü oyuncu mu, hayır. Ama önünde Quaresma var. Quaresma Türk futboluna en güzel bir örnek. 36 yaşında, ilk sezonda hiç düşünmediğim oyuncuydu. Çalışmanın ne demek olduğunu gösteriyor. En çok kızdığım adam, en takdir ettiğim adam oldu. Niye, işini seviyor" şeklinde konuştu.

"Taraftarlarımıza şampiyonluk borcumuz var"

Beşiktaş camiasının kendisini sahiplendiğini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş için daha ne yapabilirim diye düşünüyorum. Geçen sezon 21 puanı ligin ilk yarısında kaybettik. Taraftarlarımıza şampiyonluk borcumuz var. Şu an kendimi borçlu hissediyorum. Bu sezon her şeyin daha iyi olmasını bekliyorum. Beşiktaş, başkanı tribünden gelen büyük bir camia. Planlı ve huzurlu bir sezon geçirmek istiyoruz."

Yardımcı hoca açıklaması

Güneş, yeni sezonda kendisinin yardımcı bir antrenör ile birlikte çalışacağını dile getirerek, "Başkan hangi ismi söylerse alırım. Ne istediğimiz önemli. Yardımcı olacak, teknik anlamda işleri bilecek, futbol bilgisi ve antrenman bilgisi olacak. Beşiktaşlı olacak. İlhan (İlhan Mansız) ya da başka birisi, yine ben diyeceğim. Çok büyük bir olay değil, yeter ki katkısı olsun. Bilgisiyle de etkilemesi lazım, kariyer yetmez. Takıma nasıl zarar vermesin diye düşünüyorum. Hikmet’i (Hikmet Karaman), Tugay’ı (Tugay Kerimoğlu), Şifo Mehmet’i bir ara düşündüm. Mourinho gelsin alırım" değerlendirmesini yaptı.

"İyi saha sonuçlarını alacağımıza inanıyorum"

Kulüp başkanı Fikret Orman ve yönetiminin başarılı olduğunu vurgulayan Güneş, "Beşiktaş şampiyonluklara eş değer kulüptür. Onunla yaşamak için gayret göstereceğim. Yeni başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. İyi saha sonuçlarını alacağımıza ve oyuncu üretimini yapacağımıza inanıyorum. Bu gücümüzü kullanacağız" diye konuştu.

Güneş, Avrupa Ligi ön eleme maçlarına nasıl bir kadroyla çıkacağı yönündeki soruya, "Adam yok ki, ancak hazırlanabiliriz. İlk maça böyle gidecek gibi görünüyor. Hedef olarak geçebileceğimizi düşünüyorum" yanıtını verdi.

"Atiba kalmayı düşünüyor”

Siyah-beyazlıların teknik direktörü, Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson’ın takımda kalma yönünde olumlu sonucun alınacağına inandığını belirterek, "Bir yıl daha kalmasından yanayım. Kalma yönünde düşüncesi var" açıklamasını yaptı.

"Ersan’ı bedava olursa alırız"

Şenol Güneş, bir dönem Beşiktaş formasını terleten savunma oyuncusu Ersan Gülüm ile ilgili de konuşarak, "Ersan sonuna geldi. Beşiktaş’ta bırakmak istiyor. Hocalığa ve ağabeyliğe hazırlanıyor. Onu direkt oynasın diye almıyorum. Vida, Mitrovic ya da Pepe’nin yanına Ersan’ı almıyorum. Bedava olacaksa alırız" diye konuştu.

Güneş, transferde Rafael ve Daniel Opare’nin gündemlerine gelmediğini, Michael Lang’i düşündüklerini ancak onu da başka takımın aldığını söyledi. Yeni sezonda Gökhan Gönül’e güvendiğini vurgulayan Şenol Güneş, bu oyuncunun daha önce ağrı yaşadığını ancak bunu atlattığını dile getirdi.

"Burak Yılmaz’ı almamız mümkün değil”

Şenol Güneş, transferde adı dönem dönem gündeme gelen Burak Yılmaz’ı ekonomik şartlardan dolayı almanın mümkün olmadığını söyleyerek, "Burak’ı geçen sezon da isterdim. Trabzon olduğu için girmedim. Volkan Şen de vardı. Burak’ı almamız mümkün değil. Burak’ın parasını verebilir miyiz? Negredo’yu niye gönderiyoruz. Yüksek para dengeyi bozuyor" ifadelerini kullandı.

"Beyaz sayfa her zaman var"

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynanan maçta yaşananlar konusunda sarı-lacivertli kulübün atılan cisimlerle ilgili açıklamasının hatırlatılması üzerine Güneş, şunları söyledi:

"Beyaz sayfa her zaman var, kirletiyoruz. Ali beyi tanıyorum. Aziz beyle de çok iyi dostluklarımız oldu. Kendi gerçeklerimizi futbolda saptırıyoruz. Komployu ben yaptım, o zaman cismi de ben attım, ben düştüm. Muayeneye gittim, gözümde yırtık var. Kanama oldu. Daha önce tansiyon 17’ye çıkmamıştı. Kıyafetim de bordo-mavi değildi. Komplo, kumpas, tiyatro niye yapayım. Sen yaptırtma o zaman. Soyunma odasına gelseydin. Kim ne kazandı. Ben de kaybettim. Çok üzüldüm, kırıldım. İçten darbe gördük. Mühim olan ayakta durabilmek. Meslek olarak zaten uzatmaları oynuyoruz."