Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta sağlık kontrolleri devam ediyor. Son olarak Teknik Direktör Şenol Güneş, sağlık kontrolünden geçti. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.Detaylı kan tetkikleri yapılan Güneş; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.