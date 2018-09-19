Şenol Güneş: “Takımda forvet eksiğimiz yok”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sarpsborg mücadelesi öncesi yaptığı açıklamada, Negredo'nun gitmesine karşın forvette hala sayısal olarak fazla olduklarını söyleyerek, “Bahane üretmeden yolumuza devam ediyoruz” dedi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Sarpsborg'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşma öncesinde basın toplantısında konuştu. Gruptaki ilk maçı sahalarında oynayacaklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, “İlk maçı kendi sahamızda oynuyoruz. Maçlara iyi başlayıp iyi bitirerek gruptan çıkmak istiyoruz. Yarın da maça iyi başlamak istiyoruz. Güzel oynamak zorundayız. Rakibimiz 4-4-2'yi iyi oynayan bir takım. Oyun disiplini iyi, kompakt oynuyorlar ve kontraya çıkabiliyorlar. Bunları düşünerek dikkatli ve sabırlı oynayıp 3 puan almak istiyoruz. Biz 3 tur geçtik, onlar da 4 tur geçtiler. Sahasında kayıp verirken deplasmanda kazandı ve sürprizler yaptılar. Ciddiyeti elden bırakmadan kazanmak zorundayız. Umuyorum ki bütün oyuncular ellerinden geleni yapıp maçı kazanacaktır” dedi. Negredo'nun ayrılmasıyla ilgili konuşan Güneş, “Karakter olarak oyuncu olarak iyi bir isimdi Negredo. Daha önce söylediğimden farklı bir durum yok. Forvette sayısal fazlalığımız var. 1 oyuncu daha gidebilir. Kalite olarak zaten bir sıkıntımız yok forvette. Sayısal fazlalık var. Sözlerimi dikkatlice kullanmak istiyorum. Gitmesi muhtemel isimlerden birisiydi. Şartları herkes biliyor. Daha önce konuşulmuştu, bugün karar verildi ve saygı duymak durumunda herkes. Gidenin arkasından şikayet yapıp kendimize mazeret aramak durumunda değiliz. Geçen sezon sonunda forvet konuşması yaptık. Eğer bir forvet alacaksak, elimizdeki forvet fazlalığını azaltmamız gerekiyor demiştim. Kariyeri belli bir oyuncu. Başarılar diliyorum kendisine. İyi bir insanı, iyi bir oyuncuyu kaybettik ama elimizdeki isimlerin de hepsinin aynı kaliteyi sağlayacağını düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

“Herkes şans bulacaktır”

Sarpsborg maçında rotasyona gidip gitmeyeceği sorulan Şenol Güneş, “Oynayan oyuncularımızın içinde zaman zaman dinlenmesi gerekenler olabilir. Önce maçı kazanmak gerekiyor. Maçın ve rakibin durumuna göre 11 değişebilir. Kadrodaki oyuncularımızın tamamı çok değerlidir. Beşiktaş büyük bir camia ve iyi oyuncuları var ama futbol sahada oynanıyor. Geçen yıl Galatasaray, Östersunds karşısında beklenmeyen bir oyun çıkarmıştı. Bu rakip de Avrupa'da ses getirmek istediği için daha farklı oynuyor. Sahadaki maç oynanmadan kazanılmaz. Oynayıp kazanacaksın. Savunmada kaldıkları zaman oyunun hızlı oynanması için oyuncularımızın bu düşünceyi devreye sokması gerekiyor. Kendi sahasında kalsalar da şartlar ne olursa olsun, en iyisini oynayıp kazanmamız gerekiyor” diye konuştu. Kadrodaki forvet oyuncularıyla ilgili açıklamalarda bulunan başarılı teknik adam, “Psikolojik olarak herkesin durumu nasılsa bizim de durumumuz o şekilde. Bizde idmana çıkan hiçbir futbolcunun sorunu yok. Mustafa da Vagner de transfer döneminde gitmesi gündeme gelen isimler. Larin gündemde değildi. Vagner, Mustafa ve Güven'in yanı sıra Babel düşünülebilir. Bunun yanı sıra Pepe'yi düşünüyoruz. Taktik değiştiriyoruz, çok büyük değişiklik yapacağız! Vagner'in yetenekleri belli ama olmadı. Mustafa daha sıkıntılı bu konuda. Kendisini bırakmış gördüm. Gitmek istemedi ama kalınca da kendisini veremedi. Toparlayacaktır. Transfer ayları bittiği zaman oyuncu kadroda kalmak için daha çok çalışmalı. Kendisini bırakmamalı, işini yapmalı. O zaman şansları her daim olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Babel forvet de oynayabilir”

Ryan Babel'in forvet oynayıp oynayamayacağı konusunda açıklamada bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Zaman zaman ikili zaman zaman da tekli santrfor olarak oynatılabilecek bir oyuncu Babel. Ama onda da sıkıntı olabilir. Çünkü sol kanadı daha çok benimsemiş bir oyuncu. Ancak ihtiyaç olduğu zaman bu değişikliği yapabiliriz. Giden oyuncuların şikayetini yaparak çözüm üretemeyiz. Transfer ayında eldeki oyuncuların hepsinin gitme durumu vardı. Teknik olarak bana sorarsanız, eğer bu oyuncular kalsaydı ve başka bir forvet alsaydık, ekonomik olarak da sarsılırsınız. Çünkü diğer oyuncular şans bulamayacaktı. Şu anda Larin'i oynattığınız zaman ve Babel'i forvete yazdığınız zaman yine 1 ya da 2 forvet oynamayacak. Eldeki kadroyla istediğimizi yapacağımızı düşünüyorum. Vagner ve Mustafa da antrenmanda kendisini gösterirse, maçlarda da şans bulabilir” dedi.

“Bahane üretmeden yolumuza bakıyoruz”

Saha zemini ve hakem konuları hakkında bahane ürettiği iddiaları üzerine konuşan Şenol Güneş, “Konuştuğum zaman kavga ediyor diyorlar, susuyorum, bu sefer kabul etti diyorlar. Hakikaten insan üzülüyor. Ben başkanla kavga ediyorsam, o zaman beni gönderir. Kavga yok ki ortada. Başkan, zeminin mazeret olmayacağını söyledi. Ben de bunu söyledim zaten. Bu bizim sorumuz. Bunu duyurduk sadece. Saha kötü, başarısız olmamız normal gibi bir şey demedim ki. VAR sistemiyle ilgili eleştirimiz oldu sadece. Kaldı ki maçı da kazandık zaten. Daha önce oyun olarak hak ettiğimizi alamamıştık. Beşiktaş'ı karıştırmak isteyenler oluyor. İnsanın yaşı bir yere geldiği zaman oturup bir düşünmeli artık. Saygını kaybettirme. İnsanlara en azından bir duruş var. 50 sene düşünmemiş olabilirsin ama bari bugün düşün. Çok çirkin, sığ bir düşünce içinde gidiyoruz. Kişiler içindeki karalamayla futbol kalkınmaz. Antalyaspor maçında kaybettik. Ben fikirlerimi söylüyorum. Oyunu hızlı oynatın dedim. Ama adam oynatır, oynatmaz. Takımın pas yapması için çalışma yapması lazım. Saha bozukken adam şeklen tek pas oynayamıyor. Bunu söylemek suç değil, ben iyi niyetle söylüyorum. Futbol güzel sahada oynansın. Hakeme bahane bularak bunu düzeltemezsiniz. Laflar başka yere gitmese söyleyeceğim. Amaç üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek. Her şeyi anlıyorum ama çözüm bu değil. Suçla beni ama birisi kazansın, futbol kazansın. Rakiplerin birçok maçına baktım, sahalar güzelse rahatsın. Ben futbol oynarken, toprağın üzerinde şikayetçi değildim. Ama şu anda bu kadar yatırım yapılmışken eleştiride bulunuyorum” diyerek bahane üretmediklerini, sadece yaşanan olumsuzluklara değindiklerini açıkladı.

“Vagner'in üretkenliği yok”

Negredo'nun ayrılmasının ardından Vagner Love hakkındaki düşünceleri sorulan tecrübeli hoca, “Vagner iyi çalışıyor ama üretkenliği yok. Antrenmanda da çok istekli. Netice itibariyle top kayıpları var, bu bir güvensizlik neticesi olabilir. Çok yetenekli, çok üst düzey bir oyuncu. İyi düşünüyor. Bazen yapamadığı zaman daha çok yapmaya çalıştığında hata yapıyor. Bazı oyuncular az çalıştığı için yapamıyor dersiniz. Vagner ise çok çalışıyor. Adem Ljajic, oyun görüşü ve top becerisi olarak iyi durumda. Daha çok oyun içinde olan, daha çok koşan bir Ljajic olduğunda çok iyi bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Oyun zekası ve tekniği çok iyi” dedi. Takımın pozisyon olarak çok iyi durumda olduğunu ifade eden Güneş, “Beşiktaş'ın pas yüzdesi bakımından bir sıkıntısı yok. En fazla şut atan, en fazla pozisyona giren takım biziz. Ama öyle kötü goller yiyoruz ki. 10 kişiyle baskı yapıyoruz, sayısal fazlalığımız var ama golü atamıyoruz. Gollerin gelmesiyle bu durum daha farklı olacaktır. Savunma olarak da bu oturacaktır” diye konuştu. Son olarak kaleci konusuna değinen Güneş, ‘Mevcut durumda Fabri olsaydı, onu mu yoksa Karius'u mu oynatırsınız' diye sorulan soruya, “Karius'u oynatırdım. Fabri artık burada değil, olmayan üzerinden gitmem. Karius, 2 maçta 2 gol yedi. Hatası yok. Gol yemese en iyi kaleci o olurdu” diyerek sözlerini tamamladı.