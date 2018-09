Şenol Güneş: “UEFA seminerindeki hocalar Beşiktaş'ı takip ediyor”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Güneş, yabancı konusundan takımdaki son duruma ve sözleşmesini uzatma konusuna kadar tüm sorulara cevap verdi.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki basın toplantısına değerlendirme yaparak başlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Söylediğim şeyler çok çarpıtılıyor. Mesela fikstür konusunda söylemediğin şeyler yazılmış. Ben sadece yanlış olduğu takdirde bu yanlışı söylerim. Galatasaray'a hak veriliyor, bize haksızlık ediliyor gibi bir söylemim söz konusu olamaz. Ben her zaman söylerim fikstürde önce Milli Takım, ardından Şampiyonlar Ligi, sonra Avrupa Ligi, ardından lig ve Türkiye Kupası dikkate alınmalı diye” ifadelerini kullandı.

Yabancı konusuyla ilgili geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerle ilgili konuşan Güneş, “Çok spekülasyon yapılıyor. Keşke seminere gelseydiniz de, orada bu soruyu benim yerime Mourinho'a, Ancelotti'ye, Arsene Wenger'e, Benitez'e sorsaydınız. Sadece 1 gazeteci geldi, soru sordu. Türk futbolu konuşurken gündemde yabancı başlığı yoktu. Ama bu konunun da bu kadar uzun süre sayemde konuşulması, bana verilen değeri gösteriyor” açıklamasını yaptı.

“Futbol artık globalleşti”

UEFA Elit Antrenörler Semineri'ne Türkiye'den gazetecilerin gitmemesinin de yanlış olduğunu söyleyen Güneş, “Hadi bana değer vermiyorsunuz, orada bir sürü isim vardı. Seminerde Latin futbolu, Alman futbolu konuşuluyordu. Ben de futbolun artık bölgesel olmadığını çünkü dünyanın globalleştiğini söyledim. İspanyol Guardiola, Almanya ve İngiltere'de yaşadı, Fransız Arsene Wenger, İngiltere'ye gittiğinde Fransız ekolünü yanında götürmedi. Mourinho ile Simeone'nin savunmayla ne kadar başarılı olduğunu biliyoruz. Türk futbolu konuşuldu seminerde. Gerçekten bizi çok iyi şekilde takip ediyorlar” dedi.

Yabancı konusuna tekrar değinen Güneş, “Fatih Terim, futbol direktörlüğü görevindeyken bu konuyla ilgili görüşünü bildirmişti. Yabancı sayısı az olanlar o günün parasıyla en az 6-7 trilyon para alacak denildi. Ancak sonradan bu uygulanmadı. 14 yabancı sakıncalı. O zaman serbest bırakılsın. Eskiden benim dönemimde, Fatih Hoca'nın döneminde bunun toplantıları yapılıyordu. Tekrar konuşulsun bu konu ama bu kez herkes orada olsun. Ortak karar verildiğinde uyacaksın. Yabancı sayısının fazla olduğunu söyledim. Beşiktaş, altyapı organizasyonu konusunda istenilen yerde değil. Dağda çok güzel bir çiçek görürsünüz, taşın üzerinden çıkmıştır. Aynısını bahçede yapmak için emek vermeniz gerekiyor. Bizim antrenman sahasının çimi bozuk, yanındaki normal çime bakıyorum düzgün” ifadelerini kullandı.

“Oyuncular her yerde oynayabilir”

Futbolcuların oynamak istedikleri bölgelerle ilgili açıklamalar yapmasıyla ilgili konuşan Şenol Güneş, “Oğuzhan dün orta sahada oynadı. Arkasında Mehmet Topal ve Okay vardı. İyi futbolcu her yerde oynar. Fikrini söyler orası ayrı. Burak Yılmaz sağ açık oynuyordu, sol açık da oynadı, santrfor da oynadı. Şimdi her yerde oynuyor. Güven'i sağ bekte oynattım. Genç oyunculara bir şey katabilmek için her bölgede deniyorum. Sağ açığı sağ bek ve sol bekte oynamak kötü değil. Bunun üzerinden bana vurmak da doğru değil. Konuşmuyoruz, tartışmıyoruz, kavga ediyoruz. Karius konusu var bir de. Magazinsel konular çıkıyor. Kendisiyle henüz konuşmadım. Eğer yalan haberler yapılıyorsa, bu yanlış. Yakışıklı olabilir, düzgün karakterli olması çok güzel. Önemli olan sevilmek ve sayılmaktır” dedi.

“Sorumluluk benim. Daha çok çalışacağız”

Ligde 4 maçta alınan 7 puanın kendileri için başarısızlık olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, “Sorumluluk benim. Daha çok çalışacağız. Şimdi önümüzde 4 lig ve 2 Avrupa Ligi maçı var. Sonrasında yeniden milli ara olacak. Bu maçlarda hedefimiz tamamını kazanmak. Bunları başardığımız takdirde birçok şeyin düzeleceğini düşünüyorum” dedi. Milli Takım'a da değinen Güneş, “Milli Takımı tebrik ediyorum. Güzel örneklerle tartışmaların ne kadar sığ olduğunu gösterdiler. Alınan sonucun ardından yorumlayanların da hemen dönmesi söz konusu. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. 2-0'a kadar başka şeyler konuşuluyordu, maçı kazanınca da başka. Bunu da normal karşılıyorum. Ama bu sefer de adamlar çıkmış eski futbolculara sallıyor. Onları yok etmek ne demektir. Tarihini inkar etmek olmaz” açıklamasında bulundu.

“Futbolda devrimler yapabilecek ülkeyiz”

Futbol kalitesinde ülke olarak iyi olunduğunu söyleyen Şenol Güneş, “Daha iyi olmak için yeteneklerin geliştirilmesi gerekiyor. Felsefe sorunumuz var. Doğru felsefeyi oluşturamadığımız sürece zaman zaman aldığımız sonuçlar bizi yanıltır. Futbolda devrimler yapabilecek bir ülkeyiz. Kaliteli yabancılar geliyor. Üretime ihtiyaç var. Yeri geliyor yabancılar FIFA'lık oluyor. Sonra havaya uçan milyonlar ortaya çıkıyor” dedi.

“Kulüp yapılanmaları yeniden gözden geçirilmeli”

Futbolun içinde bulunan bazı isimlerin, futbolun içinde olmaması gerektiğini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, “Kulüpler Birliği toplantılarına girip, ardından tatillerde gezen ve sonrasında kendilerinde karar alma hakkı görenler var. Ben 50 senedir bu işin içindeyim, ben kendimde bu hakkı görmüyorum. Ayrık otlarını çok tutarsanız, yararları asla bulamazsınız. Yabancı konusunda sayı azaltılabilir, serbest bırakılabilir. Ekonomik ve teknik anlamda mesafe almamız gerekiyor. Elimizdekilerle yetinmemeliyiz. Üretmiyoruz. Ana silah çalışmak. 3 senedir Fatih takımla birlikte idmanlara çıkıyor. Hala acaba diyoruz. Yetenekli olan mutlaka bir yerlere geliyor. Mükemmelliği kestirme yoldan aramayalım. Futbol kimsenin tekelinde değil. Bilim hepimizin. Eski köye yeni adet getirmek zorundayız. Uzmanlara ihtiyaç duyuyoruz. Kulüp yapılanmalarını yeniden gözden geçirmek lazım” ifadelerini kullandı.

“Bana başkanlık teklif edildi”

Kendisine daha önce kulüp başkanlığı teklif edildiğini söyleyen Şenol Güneş, “Demek ki antrenörlüğümü pek beğenmiyorlar da ondan teklif yapıyorlar. Kafa olarak aklıma yatmayan bir iş. Gelip bana iş kuralım diyenler oluyor. Ben başka iş bilmiyorum ki. Oyuncu olarak üretip dünyaya verelim. En iyi oyuncuların birden oynayıp olgunlaşmasını bekliyorlar. Önce oynasın, sonra olgunlaşsın. Sonra Avrupa'ya gidecekse gitsin. Tarık'ı örnek veriyorlar. Zamanında Ozan'a Bursa'dayken söyledim, Avrupa'ya gideceksen git diye. Nice futbolcular heba oluyor. Trabzon, Adana ve İzmir'in çok müsait futbol okulları var. Birçok sıkıntı var ama bunların hepsi aşılır. Aynı geminin içindeki kişiler birbiri aleyhine konuşursa o gemi batar. Birlikte ortak kararlar alınmalı” diye konuştu.

“14 yabancının fazla olduğunu düşünüyorum”

Yabancı konusunun siyah ya da beyaz gibi net bir durum olmadığını, işin gri olduğunu söyleyen Güneş, “Yabancıya tamamen kapanamazsın. Ama 14 yabancı sayısının fazla olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar doğru kriterler getirildi ama uygulamada sıkıntı yaşandı. Bu paralar altyapıya gitse doğru olurdu. Bana da yabancılarla başarılı oldun diyorlar. Ne yapayım, oynatmayayım mı futbolcuyu? Yetkililer bir karar alırsa uyarım ama 14 yabancının 11'i sahada 3'ü kenarda olunca bu durum doğru değil. Bana kalsa 23 kişilik liste yapayım, 20 futbolcu ve 3 kaleci, kadroya 7 oyuncuyu da altyapıdan koyayım” açıklamasını yaptı.

“Negredo'nun kalmasını isterim”

Negredo'nun transfer olacağı yönündeki haberler üzerine konuşan Güneş, “Kalmasını isterim ama kulübün menfaatleri daha öndeyse o zaman bir şey diyemem. Önemli olan kulüp menfaatidir. Kaldı ki kadrodaki en sorunsuz oyuncuların başında geliyor Negredo. Kendisiyle hiç problemim yok. Kadroda çok iyi oyuncularım var. Vagner de çok iyi oyuncu ama verimsiz. Diyorlar ki, en iyi kadro Beşiktaş'ta. Tabii ki Beşiktaş'ta olacak en iyi kadro. Oyuncuların gitmesiyle ilgili onayı ben vermiyorum, başkan veriyor. Negredo'nun gitmesini istemem. Ama böyle bir durum varsa, kulübün de menfaatine yarıyorsa, o zaman iş değişir” dedi.

“Oyunda sıkıntımız yok, verimde sıkıntımız var”

Takımının oynadığı futbolun iyi olduğunu yineleyen Güneş, “Takım olarak iyi futbol oynuyoruz. Oyundan yana sıkıntımız yok. Ama verimden yana sıkıntımız var. Bir de diyorlar ki Beşiktaş koşmuyor. Maç sonrası rakipten daha az koşmuş. İyi de zaten top bizde oluyor. Rakip tabii ki daha çok koşup mücadele edecek topu almak için” diye konuştu. Sözleşmesiyle ilgili konuşan Güneş, “Bu sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Kariyer açısından ise bitip bitmeyeceği belli değil. Zaman zaman uzun süreli çalışmalarda teknik ekibe de yönetime de yıpranmalar geliyor. Şu anda görevimin başındayım. Taraftar olarak yönetim olarak değer verildiğim bir yerdeyim. Sezon sonunda bana tekrar teklif yapılırsa, oturup konuşuruz, değerlendiririz” dedi.

“Ofsayt kuralını Nyon'da da konuştuk”

Nyon'daki seminerde ofsayt kuralını konuştuklarını söyleyen Güneş, şunları söyledi:

“Antalyaspor'dan yediğimiz golün nizami olduğunu orada da söylediler. Zaten benim buna bir itirazım yok. Seminerde bu kuralın gözden geçirilmesi gerektiğini söyledim. Dün oynanan bir maçta aynı pozisyonda ofsayt verildi. Bursa maçındaki pozisyonumuz ise yüzde 100 penaltıydı. Beşiktaş'ın büyük sorunları yok. Ekonomik olarak, saha ve sonuçlar olarak zorlukları çok iyi aştı. Beşiktaş Teknik Direktörü olarak Nyon'daki seminerde yer aldım. Bizi çok iyi biliyorlar ve iyi takip ediyorlar. Belki biz onları daha az biliyoruz. Porto'nun hocası bana Galatasaray'ı sordu orada. Aynı gruptalar. Ama çok bir şey söylemedim. Zaten kendileri de takip ediyor. Altyapılarımız hiçbir zaman ideal değil. Futbol açların oyunudur, zenginlerin değil. Zenginler futbol oynamaz, futbola yatırım yaparlar. Altyapıdaki antrenöre ne kadar para ödüyoruz. Yani ne kadar değer veriyoruz. Altınordu'yu övüyoruz ama bunu biz de yapalım.”

“Sakatlanan oyuncular oldu”

Gökhan Gönül'ün sakatlığının olduğunu ancak idmana çıktığını dile getiren Güneş, “Caner de çıkar diye düşünüyorum. Adriano yorgundu ve kas ağrısı vardı. Tolga'da bir kanama var. Biraz uzun sürdü onun sakatlığı. Tolgay'ın da ayağında batma var. Utku gitti, sakat döndü, Fatih gitti sakat döndü, Vida gitti sakat döndü. Roco ve Medel'in de yüreği yaralandı, deprem yaşadılar” dedi.

Pepe'nin tesis çalışanlarına prim dağıtması üzerine de konuşan Güneş, “Bunların duyurulmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir davranış. Benim için de böyle şeyler yazıldı. 400 bin Lira vermişim. Ben öyle bir para vermedim. Birileri birilerine yardım edebilir. Ama bazen bu durum kulübün de önüne geçebiliyor. Bunu yapanı tabii ki takdir ederim ama bunun konuşulması hoş bir durum değil” diye konuştu.

“Lucescu eleştirilecektir”

Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun eleştirilmesini doğru bulmadığını söyleyen Şenol Güneş, “Tabii ki bu eleştiriler bitmeyecektir. Bizim teknik ekibe baktığınızda Guti orta saha, İlhan forvet, ben kaleciyim ama Mrmiç de var. Ben savunma oynarım. O zaman tamam oluyor. Bu kadar değerli isimlerin olması bize gurur veriyor” dedi.

Başkan Fikret Orman'la ilgili konuşan Güneş, “Başkan yokken yardımcı toplantı yaptı, ipler gerildi diye haberler yapıldı. Yok öyle bir şey. Başkan zaten buraya sık sık gelir ve düşüncesini belirtir. Ben her konuyu başkanla paylaşabiliyorum. Abi kardeş ilişkimiz var. Tabii ki herkes abisiyle, kardeşiyle fikir ayrılıklarına girebilir. Ama önemli olan orta yolu bulabilmektir. Bunu yapabiliyoruz. Başkanla gizli bir şeyim yok. Bizde ip de yok, gerilme de yok” diyerek Fikret Orman'la arasında hiçbir problem olmadığını ifade etti.

“Lens iyi durumda”

Lens'in geçen yıla oranla oldukça iyi durumda olduğunu sözlerine ekleyen Şenol Güneş, “Bu sezona çok istekli başladı. Kendisi oldukça iyi çalışıyor. Erzurum maçında sakatlık yaşayıp oyuna devam edememişti. Hatta 10 kişi kalmıştık. O günden sonra sakatlığı biraz uzun sürdü. Şimdi iyi durumda. Önümüzdeki maçlarda kendisine ihtiyacım var. Pepe hem başarılı hem başarısız diyebiliriz. Attığı gollerle çok başarılı bir grafik çizdi. Ama savunmayı toparlama konusunda sıkıntılar yaşadı” açıklamasını yaptı.

Son olarak Avrupa Ligi gruplarını değerlendiren Güneş, “Beşiktaş ve Genk rakiplerinin önünde. Malmö belki sürpriz yapabilir” diyerek basın toplantısını tamamladı.