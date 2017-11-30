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30 Kasım 2017 11:40

Şenol Güneş’in Galatasaray karnesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, teknik adamlık kariyeri boyunca Galatasaray’a karşı çıktığı 19 maçta 7 galibiyet, 6 mağlubiyet alırken, 6 kez de beraberlik yaşadı.

Şenol Güneş’in Galatasaray karnesi

30 Kasım 2017 11:40


Beşiktaş, Süper Lig’in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü 19.30’da sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Zorlu derbi öncesi siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, kariyeri boyunca Galatasaray’a karşı çıktığı 19 mücadelede 6 mağlubiyet alırken, 7 kez de 3 puana uzanan taraf oldu. Güneş, sarı-kırmızılılara karşı 6 kez de beraberlik yaşadı.


Teknik adam olarak ilk Galatasaray maçına Sakaryaspor’un başında 1998-1999 sezonunda çıkan Güneş, sarı-kırmızılılara karşı en fazla maçına ise 10 mücadele ile Trabzonspor’un başında çıktı. Bordo-mavili ekipte 10 kez Galatasaray ile karşılaşan deneyimli teknik adam, 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.


Bursaspor’u çalıştırdığı dönemde kariyerinin en kötü Galatasaray grafiğini çizen Güneş, yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı üç karşılaşmanın ikisinden puansız dönerken, bir mücadeleden ise 1 puan elde etti.


Son 2 sezondur şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş’ta ise 5 kez Galatasaray’a karşı sahada olan tecrübeli teknik direktör, sarı-kırmızılılara karşı 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken 1 kez de 1 puan elde etti.


Teknik Direktör Şenol Güneş’in Galatasaray’a karşı çıktığı maçlar ve sonuçları şu şekilde:



Beşiktaş


Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1


Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2


Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 4


Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1


Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1



Bursaspor


Galatasaray: 3 - Bursaspor: 2


Galatasaray: 2 - Bursaspor: 2


Bursaspor: 0 - Galatasaray: 2



Trabzonspor


Trabzonspor: 0- Galatasaray: 0


Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 0


Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 4


Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 1


Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 3


Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 1


Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 0


Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 0


Galatasaray: 2 - Trabzonspor: 1


Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 2



Sakaryaspor


Sakaryaspor: 0 - Galatasaray: 0




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