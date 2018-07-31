Şenol Güneş’ten 112 milyon Euro!

Görev yaptığı takımlarda parlattığı yıldızların değerini katlayan Güneş, hocası olduğu Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş’ın toplamda 112 milyon 915 bin Euro (646 milyon TL) kazanmasına katkıda bulundu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, görev aldığı takımlarda birçok ismi parlatıp, yıldız statüsüne getirdi ve son 10 yılda çalıştığı takımlara tam 112 milyon 915 bin Euro kazandırdı. Trabzonspor’da görev aldığı dönemde bordo-mavili ekip oyuncu satışlarından tam 22 milyon 225 bin Euro kazanırken, bu durum Bursaspor’da da benzer etki oluşturdu. Güneş’in yeşil-beyazlı takımda Şenol Güneş’in görev yaptığı 1 sezonda performanslarını üst seviyeye çıkaran isimler, kulüplerine 22 milyon Euro kazandırdı. Başarılı çalıştırıcı, en büyük katkıyı ise şu anda görev yaptığı Beşiktaş’ta gerçekleştirdi. Göreve geldiği 2015-2016 sezonunda takımı şampiyon yapan Güneş, bir sonraki senede de ligi yine zirvede bitirdi. Beşiktaş’ın son 2 yılda özellikle Avrupa arenasında elde ettiği sonuçlarla öne çıkan Güneş, birçok yıldız ismin de gelişiminde büyük rol oynadı. Şenol Güneş’in Beşiktaş’ta gelişimine en çok katkı sağladığı isim olan Cenk Tosun, Türk futbol tarihinin transfer rekorunu kırarak, Everton’a 22 milyon 500 bin Euro karşılığında transfer oldu. Şenol Güneş’in takımın başında olduğu dönemlerde Trabzonspor 22 milyon 225 bin Euro, Bursaspor 22 milyon Euro, Beşiktaş da 68 milyon 660 bin Euro’luk oyuncu satışı gerçekleştirdi. Başarılı teknik adam, son 10 yılda görev aldığı kulüplere toplamda 112 milyon 915 bin Euro (646 milyon TL) kazandırdı.
Trabzonspor’un Şenol Güneş döneminde sattığı futbolcular
Gökhan Ünal: 3 milyon 200 bin Euro - Fenerbahçe
Teofilo: 1 milyon 300 bin Euro - Racing Club
Isaac Promise: 500 bin Euro - Manisaspor
Jaja: 4 milyon 500 bin Euro - Al-Ahli
Pawel Brozek: 325 bin Euro (Kiralık)- Celtic
Umut Bulut: 3 milyon 800 bin Euro - Toulouse
Engin Baytar: 1 milyon 100 bin Euro - Galatasaray
Burak Yılmaz: 5 milyon Euro - Galatasaray
Sercan Kaya: 1 milyon Euro - Çaykur Rizespor
Eren Albayrak: 1 milyon Euro - Çaykur Rizespor
Ferhat Öztorun: 260 bin Euro - Orduspor
Vittek: 240 bin Euro - Başakşehir
Toplam: 22 milyon 225 bin Euro
Bursaspor’un Şenol Güneş döneminde sattığı futbolcular
Cedric Bakambu: 7 milyon 500 bin Euro - Villarreal
Ozan Tufan: 7 milyon Euro - Fenerbahçe
Enes Ünal: 3 milyon Euro - Manchester City
Volkan Şen: 2 milyon 500 bin Euro - Fenerbahçe
Şener Özbayraklı: 1 milyon 630 bin Euro - Fenerbahçe
Batuhan Altıntaş: 400 bin Euro - Hamburg
Toplam: 22 milyon 30 bin Euro
Beşiktaş’ın Şenol Güneş döneminde sattığı futbolcular
Ersan Gülüm: 7 milyon Euro - Hebei China Fortune
Aras Özbiliz: 300 bin Euro (Kiralık) - Rayo Vallecano
Jose Sosa: 7 milyon 500 bin Euro - Milan
Gökhan Töre: 3 milyon Euro (Kiralık) - West Ham United
Kerim Frei: 2 milyon 250 bin Euro - Birmingham
Boyko: 435 bin Euro (Kiralık) - Malaga
Alexis Delgado: 400 bin Euro - Alaves
Alexander Milosevic: 200 bin Euro (Kiralık) - Darmstadt
Olcay Şahan: 200 bin Euro - Trabzonspor
Günay Güvenç: 75 bin Euro - Göztepe
Cenk Tosun: 22 milyon 500 bin Euro - Everton
Marcelo: 7 milyon Euro - Lyon
Andreas Beck: 2 milyon Euro - Stuttgart
Rholdolfo: 1 milyon 400 bin Euro - Flamengo
Mitrovic: 3 milyon 900 bin Euro - Club Brugge
Fabri: 6 milyon Euro - Fulham
Tosic: 4 milyon 500 bin Euro - Guangzhou
Toplam: 68 milyon 660 bin Euro