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31 Temmuz 2018 10:34

Şenol Güneş’ten 112 milyon Euro!

Beşiktaş’ın başarılı çalıştırıcısı Şenol Güneş, son 10 sezonda Türk futboluna damga vurdu.

Şenol Güneş’ten 112 milyon Euro!

31 Temmuz 2018 10:34

Görev yaptığı takımlarda parlattığı yıldızların değerini katlayan Güneş, hocası olduğu Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş’ın toplamda 112 milyon 915 bin Euro (646 milyon TL) kazanmasına katkıda bulundu.


Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, görev aldığı takımlarda birçok ismi parlatıp, yıldız statüsüne getirdi ve son 10 yılda çalıştığı takımlara tam 112 milyon 915 bin Euro kazandırdı. Trabzonspor’da görev aldığı dönemde bordo-mavili ekip oyuncu satışlarından tam 22 milyon 225 bin Euro kazanırken, bu durum Bursaspor’da da benzer etki oluşturdu. Güneş’in yeşil-beyazlı takımda Şenol Güneş’in görev yaptığı 1 sezonda performanslarını üst seviyeye çıkaran isimler, kulüplerine 22 milyon Euro kazandırdı. Başarılı çalıştırıcı, en büyük katkıyı ise şu anda görev yaptığı Beşiktaş’ta gerçekleştirdi. Göreve geldiği 2015-2016 sezonunda takımı şampiyon yapan Güneş, bir sonraki senede de ligi yine zirvede bitirdi. Beşiktaş’ın son 2 yılda özellikle Avrupa arenasında elde ettiği sonuçlarla öne çıkan Güneş, birçok yıldız ismin de gelişiminde büyük rol oynadı. Şenol Güneş’in Beşiktaş’ta gelişimine en çok katkı sağladığı isim olan Cenk Tosun, Türk futbol tarihinin transfer rekorunu kırarak, Everton’a 22 milyon 500 bin Euro karşılığında transfer oldu. Şenol Güneş’in takımın başında olduğu dönemlerde Trabzonspor 22 milyon 225 bin Euro, Bursaspor 22 milyon Euro, Beşiktaş da 68 milyon 660 bin Euro’luk oyuncu satışı gerçekleştirdi. Başarılı teknik adam, son 10 yılda görev aldığı kulüplere toplamda 112 milyon 915 bin Euro (646 milyon TL) kazandırdı.



Trabzonspor’un Şenol Güneş döneminde sattığı futbolcular


Gökhan Ünal: 3 milyon 200 bin Euro - Fenerbahçe


Teofilo: 1 milyon 300 bin Euro - Racing Club


Isaac Promise: 500 bin Euro - Manisaspor


Jaja: 4 milyon 500 bin Euro - Al-Ahli


Pawel Brozek: 325 bin Euro (Kiralık)- Celtic


Umut Bulut: 3 milyon 800 bin Euro - Toulouse


Engin Baytar: 1 milyon 100 bin Euro - Galatasaray


Burak Yılmaz: 5 milyon Euro - Galatasaray


Sercan Kaya: 1 milyon Euro - Çaykur Rizespor


Eren Albayrak: 1 milyon Euro - Çaykur Rizespor


Ferhat Öztorun: 260 bin Euro - Orduspor


Vittek: 240 bin Euro - Başakşehir


Toplam: 22 milyon 225 bin Euro



Bursaspor’un Şenol Güneş döneminde sattığı futbolcular


Cedric Bakambu: 7 milyon 500 bin Euro - Villarreal


Ozan Tufan: 7 milyon Euro - Fenerbahçe


Enes Ünal: 3 milyon Euro - Manchester City


Volkan Şen: 2 milyon 500 bin Euro - Fenerbahçe


Şener Özbayraklı: 1 milyon 630 bin Euro - Fenerbahçe


Batuhan Altıntaş: 400 bin Euro - Hamburg


Toplam: 22 milyon 30 bin Euro



Beşiktaş’ın Şenol Güneş döneminde sattığı futbolcular


Ersan Gülüm: 7 milyon Euro - Hebei China Fortune


Aras Özbiliz: 300 bin Euro (Kiralık) - Rayo Vallecano


Jose Sosa: 7 milyon 500 bin Euro - Milan


Gökhan Töre: 3 milyon Euro (Kiralık) - West Ham United


Kerim Frei: 2 milyon 250 bin Euro - Birmingham


Boyko: 435 bin Euro (Kiralık) - Malaga


Alexis Delgado: 400 bin Euro - Alaves


Alexander Milosevic: 200 bin Euro (Kiralık) - Darmstadt


Olcay Şahan: 200 bin Euro - Trabzonspor


Günay Güvenç: 75 bin Euro - Göztepe


Cenk Tosun: 22 milyon 500 bin Euro - Everton


Marcelo: 7 milyon Euro - Lyon


Andreas Beck: 2 milyon Euro - Stuttgart


Rholdolfo: 1 milyon 400 bin Euro - Flamengo


Mitrovic: 3 milyon 900 bin Euro - Club Brugge


Fabri: 6 milyon Euro - Fulham


Tosic: 4 milyon 500 bin Euro - Guangzhou


Toplam: 68 milyon 660 bin Euro




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