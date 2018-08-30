Şenol Güneş’ten 3 isme kesik

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçında karşı karşıya geleceği Partizan mücadelesi öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor karşısında ilk 11’de forma giyen 3 ismi, bu mücadelede yedek soyundurdu. Siyah-beyazlılarda, Antalyaspor maçındaki performanslarıyla düşük not alan Babel ve Oğuzhan’ın yanı sıra, oynadığı son 3 maçta gol atan Negredo, mücadeleye kulübede başladı. Bu isimlerin yerine Gökhan Gönül, Necip Uysal ve Cyle Larin, mücadeleye ilk 11’de başladı. Beşiktaş, Partizan ile oynadığı ilk maçın aynı kadrosuyla sahada yer aldı. Yalnızca sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Tolga Zengin’in yerine, genç file bekçisi Utku kaleyi korudu.