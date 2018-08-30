Diğer
Kategoriler
30 Ağustos 2018 21:15

Şenol Güneş’ten 3 isme kesik

Beşiktaş’ın Partizan ile oynadığı mücadele öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor maçının ilk 11’inde sahaya çıkan 3 ismi yedek oturttu.

Şenol Güneş’ten 3 isme kesik

30 Ağustos 2018 21:15


Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçında karşı karşıya geleceği Partizan mücadelesi öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor karşısında ilk 11’de forma giyen 3 ismi, bu mücadelede yedek soyundurdu. Siyah-beyazlılarda, Antalyaspor maçındaki performanslarıyla düşük not alan Babel ve Oğuzhan’ın yanı sıra, oynadığı son 3 maçta gol atan Negredo, mücadeleye kulübede başladı. Bu isimlerin yerine Gökhan Gönül, Necip Uysal ve Cyle Larin, mücadeleye ilk 11’de başladı. Beşiktaş, Partizan ile oynadığı ilk maçın aynı kadrosuyla sahada yer aldı. Yalnızca sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Tolga Zengin’in yerine, genç file bekçisi Utku kaleyi korudu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç