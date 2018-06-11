Muharrem İnce’nin adaylığı CHP’nin içindeki başkanlık yarışıyla ilgili bir mesele’’ dedi.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi seçimlerine az bir süre kala, İbn Haldun Üniversitesi, ’24 Haziran’a Doğru Siyasi Aktörler ve Seçim Süreci’ başlıklı bir çalıştay düzenledi. İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından organize edilen çalıştayda, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop açılış konuşması yaptı. Oturumlarda ’AK Parti Yeni Dönemde Neler Vaat Ediyor’, ’Partiler ve Siyasi Söylemleri’ ve ’Seçime Doğru Kamuoyu Araştırmaları ve Manipülasyonlar’ başlıkları tartışıldı.

’’Muharrem İnce’nin adaylığı CHP’nin içindeki başkanlı yarışıyla ilgili bir mesele’’

Muharrem İnce’nin adaylığını değerlendiren Mustafa Şentop, ’’Muharrem İnce’nin adaylığı, cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi değil. Muharrem İnce’nin adaylığı CHP’nin içindeki başkanlık yarışıyla ilgili bir mesele. Yeni sistem de yüzde 50+1 bir oymak gerekiyor. Bu oyu alacak kişinin, bu milletin değerleriyle barışık olması, milletin değerlerini benimsemiş olması gerekiyor. Yüzde 50+1 oy bu demektir. Onun için CHP’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu olamaz. Ama CHP’li muhtemel adaylar içinde Muharrem İnce olabilir, Kılıçdaroğlu olmaz. Kılıçdaroğlu’nun bu anlamda teorik olarak şansı yok. Muharrem İnce, Elif’i ters de tutsa en azından onun Elif olduğunu biliyor. Muharrem İnce olur ama Kılıçdaroğlu olamaz. Yeni sistemin mantığı bu. Cumhurbaşkanı adayı olan milletvekili adayı olamıyor, kazanırsa ne ala. Ama kazanamazsa milletvekili de değil. Dolayısıyla siyaseten bulunduğu statü itibariyle zayıf düşüyor’’ dedi.

Başkanlık sistemine yapılan itirazlara değinen Şentop, ’’Arkadaşlarımız itiraz ediyorlar; parlamenter sistemle yüzde 42 ile seçim kazanıyordun burada böyle oldu falan diye. Yeni sisteme göre yapılan değerlendirmelerde kullandığınız parametreleri aynen parlamenter sistemde kullanın, orada nasıl bir sonuç çıkıyor öyle bakın. Başkanlık sistemini unutun, aynı parametrelerle parlamenter sistemi olsaydı zaten var etti. Orada daha da kolaydı. Şimdi yüzde 50 arıyorsunuz, o zaman yüzde 50’ye gerek yoktu ki; yüzde 34 ile biz olduk, biz başkası da olur. Bunun önünü kapamış olduk. Yüzde 50 ne demektir; bu milletin çoğunluğu hata üzerinde ittifak etmeyeceği demektir. Bunu düşünüyoruz. Onun için Kemal Kılıçdaroğlu olamaz, Muharrem İnce olamaz, Meral Akşener olamaz. Ya Recep Tayyip Erdoğan olur ya da onun karşısına çıkarabileceğiniz iddialı aday olsa olsa Abdullah Gül olur, başkası olamaz. Bu bakımdan yeni sistemi değerlendirmek gerekiyor’’ şeklinde konuştu.

’’Bu dönem, yeni sistemin bütün kurum ve kurallarıyla yerleştirileceği bir dönem’’

Şentop sözlerini şöyle sürdürdü: ’’24 Haziran seçimlerine bu açıdan bakıldığında milletimizin bu istikamette baktığı kanaatindeyim. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesi, arkasında mecliste AK Parti çoğunluğunun 300’ün üzerinde ve Cumhur İttifakı’nın anayasayı değiştirecek 360’ın üzerinde çoğunluğun seçilmesi önemli. Çünkü bu dönem, bu sistemin bütün kurum ve kurallarıyla yerleştirileceği bir dönem. Anayasal düzenlemelerini yaptık ayrıca meclisin kanunla yapılacak düzenlemeleri var. Bu 5 yıl sistemin sadece işleyeceği değil, aynı zamanda bütün kurum ve kurallarıyla yerleştirileceği bir dönem olacak. Sisteme inanmayanlardan mecliste çoğunluk olduğu takdirde sistemin yerleştirilmesi pek mümkün olmaz. Geriye dönüş ihtimali görmüyorum. Ama bir uzatma ve duraklama dönemi olur. Milletimizin buna müsaade etmeyeceği kanaatindeyim. Yaptığımız çalışmalarda bunu görüyoruz’’.

’’Millet, kendi geleceğini yöneteceği kadroyu kendisi seçecek’’

Yaptıkları çalıştay hakkında bilgi veren İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, ’’Bu seçimlerin özellikle önemli olduğunu kamuoyuna duyurmak üzere böyle bir çalıştay düzenlemeyi tercih ettik. Siyasal Bilgiler Fakültemiz; 24 Haziran seçimleri niçin gerekli ve önemlidir? Millet tatile gitmesin, gecesi gündüz, çırasını yıldız yaparak çalışsın diye bu çalıştayı yaptı. Bu konunun önemine vurgulamak üzere böyle bir çalıştay düzenledik. Siyasi aktörler dediğimiz; ister siyasi partiler ister cumhurbaşkanı adayları olarak düşünün, yapmak istediğimiz çalışma 24 Haziran giderken, onların kamuoyuna bizim açımızdan en doğru olanının paylaşılmasıdır. Çünkü 24 Haziran’ı önemsiyoruz. Türkiye’ye, 16 Nisan’da çizilen yol haritasının artık hayata geçtiği gündür. Kayıtdışı siyasetten kurtulduğu, gerçek siyasete kavuştuğu gündür. Kayıtdışı siyaset; milleten almadığı yetkiyi, kendi kendisine kullanan insanların artık millet adına ahkam kesmeleri bitiyor. Bundan sonra milletin verdiği yetki kişi ancak millet adına konuşacak. 24 Haziran bunun tescilidir. Millet iradesini artık beylerin, bürokrasinin ya da apoletlerin elinde değil, millet iradesinin elinde olduğu ve bunun tescil edileceği gündür. Millet, kendi geleceğini yöneteceği kadroyu kendisi seçecek’’ diye konuştu.