Geçen yılı 2,8 milyar TL ciroyla kapattık. 2016 yılına göre ciromuzda yüzde 16’lık bir artış oldu. 2018 yılının ilk çeyreğinde de bölge ekonomisine katkımız 659 bin 467 TL’ye ulaştı” dedi.

Bolu, Düzce Sakarya ve Kocaeli’nin görevli tedarik şirketi olan ve Türkiye’de 1,7 milyonu aşkın müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji’nin Genel Müdürü Ondrej Safar,şirketin finansal rakamlarını paylaştı. Sepaş Enerji’nin ekonomik açıdan da performansının da başarılı bir şekilde ilerlediğini belirten Ondrej Safar, “Sepaş Enerji olarak başarılı bir 2017 yılı geçirdik. Geçen yılı 2,8 milyar TL ciroyla kapattık. 2016 yılına göre ciromuzda yüzde 16’lık bir artış oldu. 2018 yılının ilk çeyreğinde de bölge ekonomisine katkımız 659 bin 467 TL’ye ulaştı” dedi.

Göreve geldiği 3 yıl boyunca gerçekleşen çalışmaları özetleyen Safar, Sepaş Enerji’nin bir elektrik tedarik şirketinden daha fazlası olduğunu söyleyerek sektöre getirdikleri yeniliklerden gurur duyduğunu dile getirdi. Tüm enerjilerini çalışanlarına, bölge halkına daha doğrusu insana harcadıklarını belirten Ondrej Safar, şirketin enerji konusunda uluslararası hissedarlarından aldığı güç ile emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Ondrej Safar şunları kaydetti: “Biz günümüz insanının ayrılamaz parçası olan elektrikle kişilerin evlerine giriyoruz, onların hayatlarının her anına dokunuyoruz. Bu yüzden de yaptığımız işe büyük önem gösteriyoruz. Sürekli olarak müşterilerimizin hayatlarını nasıl kolaylaştırabiliriz ve müşteri deneyimini nasıl bir üst noktaya taşıyabiliriz diye düşünüyoruz. Bu doğrultuda da geçtiğimiz yıl şirketimizde çok büyük bir teknolojik dönüşüm gerçekleştirdik. Bu yıl itibarıyla da yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.”

Sepaş Enerji Genel Müdürü Ondrej Safar, ağırlıklı olarak hizmet verdikleri şehirlerin kalkınması için her türlü çalışmayı yaptıklarını belirterek, Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’nin hem üretim hem de tüketim alanında Türkiye’nin gözbebeği şehirleri olduğunu söyledi. Safar, “Bölge ekonomisine katkı yapmaktan ve bu kentlerin sosyo-kültürel yaşamlarına dokunuyor olmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Sektörle ilgili de kısa bir değerlendirmede bulunan Ondrej Safar, enerji sektörünün geçirdiği zor günlere rağmen umutlu olduklarını belirtti. Safar, “Döviz kurlarındaki son durum maalesef bizim sektörümüze olumsuz olarak yansıyor. Buradaki olumsuzluktan kastım da kurun sürekli olarak değişkenlik göstermesi. Ancak önümüzdeki tabloyu hiçbir şekilde negatif olarak değerlendirmiyoruz. Kurda bu tür oynamalar dönemsel olarak her ülke için söz konusu olabiliyor. Bu tür dalgalanmalar gelir geçer. Biz hizmet odaklı bir şirketiz. Türkiye’nin her türlü zorluğun altından kalkabilecek güçte bir ülke olduğuna dair inancımız tam” dedi.

“Dijital dönüşüm çalışmalarımız ödüllendirildi”

Yüzde yüz müşteri memnuniyeti sağlamak için altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Ondrej Safar, “Bu yılın başlarında müşterilerimizin işlemlerini daha hızlı ve sorunsuz şekilde halledilmesi için SAP sistemine geçtik. Başarıyla tamamladığımız süreci, Lizbon’da gerçekleşen Uluslararası SAP Konferansı’nda enerji sektörünün ileri gelen markalarıyla paylaştık. Aynı zamanda bu yıl üçüncüsü düzenlenen Oracle Enerji Zirvesi’nde, ’Enerji Sektörü Dijital Dönüşüm Ödülleri’ kapsamında Dijital Dönüşüm Ödülü’nün sahibi olduk. Bunun yanı sıra, 2018 yılına uluslararası standart belgeleri olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, TS ISO 10002 Müşteri Şikâyetlerinin Yönetim Sistemi Standardı, TS EN 15838 Müşteri İlişkileri Merkezi Yönetim Sistemi Standardı Sertifikalarımız elimizde olarak başlamıştık. Bu belgelerin korunması ve standardının gereği olarak sürekli iyileşme çalışmaları uyguluyoruz. Hata yapma ihtimalimizi bile ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu durum bizi sürekli dinamik tutuyor” diye konuştu.

“Tüketicilerimizle farklı kanallar aracılığıyla buluşuyoruz”

Tüketiciler için her zaman ulaşılabilir olmaya önem verdiklerini belirten Ondrej Safar, çağrı merkezi, müşteri hizmet merkezleri, aktif olarak kullandıkları sosyal medya hesapları, WhatsApp ve internet siteleri aracılığıyla tüketicilerin bir adım yakınında olduklarını belirterek, “Türkiye’nin neredeyse bütün illerinde müşteriye sahip olan bir şirket olarak tüm Türkiye genelinde 63 bayii ile hizmet veriyoruz. Gururla bayi organizasyonumuzun sektörümüz için ilk olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra 21 müşteri hizmetleri merkezimizde günde yaklaşık 2 bin 200 olmak üzere ayda yaklaşık 45 bin işlem gerçekleştiriyoruz. Her ay yaklaşık 50 bin kişinin yolu müşteri hizmetlerimizden geçiyor. Ayrıca birçok farklı işlem için de tüketicilerin hizmet merkezlerimize gelmesine gerek olmayacağı bir sistem kurduk. Müşterilerimiz, çağrı merkezimizden merak ettikleri tüm konular hakkında bilgi sahibi olabildikleri gibi, tüm talep öneri şikâyet kayıtlarını, devir abonelik ve tahliye işlemleri ile ilgili bilgilendirmelerini, bilgi güncelleme işlemlerini de çağrı merkezinden yapabilmektedirler. Ayrıca borç sorgulama işlemlerini müşteri temsilcisine bağlanmadan sesli yanıt sisteminden sözleşme hesap numaralarını tuşlayarak yapabilmektedirler. Web sitemize gelen müşterimiz faturasında kazanacağı avantajı hesaplatabileceği gibi birbirinden farklı içerikteki blog konularımız arasında keyifli vakit geçirebilir” şeklinde konuştu.