Sepsis Farkındalık Eğitimi Toplantısı

Dr. Haldun Ertürk Konferans Salonu’nda ele alınacak.

Sağlık Bakanlığı himayesinde, Türk Yoğun Bakım Derneği eğitmenlerince, sağlık çalışanlarına yönelik sepsis ile ilgili farkındalık, tanı, ilk tedavi ve ileri tedavileri içeren bir eğitim seferberliği başlatıldı. Bu bağlamda İstanbul Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bağlı sağlık tesislerinde sepsis ile alakalı toplantılar düzenlenecek.

Dünyada her yıl 30 milyondan fazla kişiyi etkileyen, 5,5-8 milyon kişinin ölümüne yol açtığı hesaplanan, görülme sıklığı yüzde 8-13 arasında artış gösteren, hastanelerde gerçekleşen her yıl 2-3 ölümden birisinin nedeni olduğu düşünülen sepsis’in, ülkenin önemli sağlık problemi olduğu belirtildi.

26 Mayıs 2017 tarihinde Cenevre’de gerçekleşen Dünya Sağlık Asamblesinde alınan karar ile sepsis önemli hastalıklar listesine alındığı kaydedilirken 13 Eylül Dünya Sepsis Günü olarak resmen kabul edildi. Dünya Sağlık Örgütü, sepsis ile ilgili bir bütçe ayırarak üyesi olan 194 ülkeye bununla ilgili yapılacakları bildirme kararını da aldı.

Tüm bu gelişmelerin ışığında, sepsis ile ilgili farkındalık ve eğitim seferberliğinin daha kapsamlı olarak tekrarlanması amacıyla Sağlık Bakanlığı himayesinde Türk Yoğun Bakım Derneği eğitmenlerince, sağlık çalışanlarını hedefleyen; sepsis farkındalık, tanı, ilk tedavi ve ileri tedavileri içeren bir eğitim seferberliği planlandı.

Dünya Sepsis Günü’nde bu önemli ve bilinmeyen hastalık ile ilgili farkındalık oluşturmak ve kamuoyunun bu önemli sağlık sorununa dikkatini çekmek üzere 13 Eylül Çarşamba günü Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Op. Dr. Haldun Ertürk Konferans Salonu’nda Uzm. Dr. Zafer Çukurova tarafından eğitim verilecek.

Ülkenin değişik şehirlerinde mümkün olduğunca çok sayıda hastanede yaklaşık 2 saat sürecek paket eğitim, ilgili eğitmenler tarafından verilecek.

Sepsis nedir?

Sepsis, vücuttaki herhangi bir enfeksiyona karşı vücudun aşırı derecede ve hayatı tehdit eden reaksiyonundan kaynaklanan, doku hasarına, organ yetmezliğine ve ölümüne yol açabilecek komplikasyondur. Dünyada her yıl 30 milyondan fazla kişide gelişen sepsis, 6 milyondan fazla kişinin ölümüne neden oluyor. Hastanelerde gerçekleşen ölümlerin yarısından fazlasının nedeni sepsis olurken dünyada her yıl 5 milyon çocuk 5 yaşına gelmeden ve 100 bin anne hayatını sepsis nedeniyle kaybediyor. Tanı ve tedavide 1 saat bile gecikme hayati rol oynuyor.