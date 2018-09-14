Serdar Aziz'den Süper Lig'de ikinci gol

Galatasaray'ın başarılı defansı Serdar Aziz, Kasımpaşa'ya attığı gol ile bu sezon Süper Lig'de ikinci golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında evinde Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray'da 4. golü defans futbolcusu Serdar Aziz kaydetti. Mücadelenin 77. dakikasında sol taraftan Sinan Gümüş'ün kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Mbaye Diagne'nin üzerinden yükselen Serdar, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ligde bu sezon ilk haftada deplasmandaki Ankaragücü maçında gol atan başarılı defans oyuncusu, böylece ikinci golünü attı.