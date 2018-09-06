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06 Eylül 2018 10:10

Serdar Ortaç sahneye 17 kiloluk swarovski ceketle çıktı

Türk pop müziğinin efsane ismi Serdar Ortaç, Harbiye’de hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.

Serdar Ortaç sahneye 17 kiloluk swarovski ceketle çıktı

06 Eylül 2018 10:10

Ortaç, sahneye 17 kiloluk swarovski taşlardan yapılmış ceketle çıktı. Sanatçı, bir süre sonra ceketin ağır olduğunu söyleyerek çıkarttı.


Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında verdiği konserde sevenleriyle buluştu. Geçmişten bugüne unutulmaz şarkılarını seslendiren Ortaç’a Harbiye Açık Hava Sahnesi’ni dolduran binlerce vatandaş danslarıyla eşlik etti. 2,5 saat sahnede kalan sanatçı toplam 36 şarkı seslendirdi.



Ünlü sanatçı 17 kiloluk swarovski ceket giydi


“Gıybet” şarkısı ile sahneye çıkan Serdar Ortaç, açılışta giydiği ceketle göz kamaştırdı. 20 bin adet swarovski taştan oluşan ceketi ile seyirciyi selamlayan Ortaç, “Karşınıza ışıl ışıl çıkmak istedim fakat taşlardan nefes alamıyorum. Selim sağ olsun her tarafı swarovski taşlarla döşemiş. Çok güzel oldu da biraz ağır oldu” diyerek 17 kiloluk ceketini ilk şarkıda çıkarmak zorunda kaldı. Ünlü marka danışmanı Selim Akar tarafından tasarlanan ceketin 4 kişi tarafından özel el işçiliği ile 1 ayda işlendiği öğrenildi.


Konserin ikinci yarısında ‘Bilsem Ki’ şarkısını annesi ile beraber seslendiren Serdar Ortaç, seyircilere büyük bir sürpriz yaşattı. Anne Nesrin Ortaç’ın performansı dinleyiciden büyük alkış aldı. Sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında eşi Chloe Ortaç ve annesi Nesrin Ortaç’ın yanı sıra Sinan Akçıl, Ömür Gedik, Ferman Toprak, Sera Tokdemir ve Ceyhun Çelikten gibi ünlü isimler de yer aldı.




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