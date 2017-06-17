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17 Haziran 2017 10:33

Serdar Tuncer, şiirlerini Gaziosmapaşalılar için seslendirdi

Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında ünlü Şair ve Televizyon Programcısı Serdar Tuncer, Gaziosmanpaşa’da vatandaşlarla buluştu.

Serdar Tuncer, şiirlerini Gaziosmapaşalılar için seslendirdi

17 Haziran 2017 10:33

Tuncer, kendine has yorumladığı şiirlerle vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.


Ramazan ayı boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Gaziosmanpaşa Belediyesi bu kez ünlü Şair ve Televizyon Programcısı Serdar Tuncer’i vatandaşlarla bir araya getirdi. Küçükköy Stadyumu’nda iftar sonrası düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ünlü şair Tuncer’in orkestra eşliğinde kendine has tarzıyla seslendirdiği şiirleri vatandaşlar ilgiyle takip etti. Etkinlikte kimi zaman vatandaşlarla sohbet eden ünlü şiir yorumcusu okuduğu şiirlerle vatandaşları mest etti. Tuncer’in Ramazan ayının maneviyatına uygun olarak seslendirdiği şiirleri canlı olarak dinleme imkanı bulan vatandaşlar iftar sonrası unutulmaz bir gece yaşadı.



“Çok güzel, zaten her akşam geliyoruz"


Ramazan ayında iftar sonrası ilçede her akşam farklı etkinlikler olmasının kendileri için çok güzel olduğunu ve Serdar Tuncer’in programlarını severek takip ettiğini dile getiren Necla Aydın, “Çok güzel biz beğeniyoruz zaten her akşam geliyoruz. Akrabalarımızla arkadaşlarımızla geldik yarın akşam ki etkinliğe de geleceğiz. Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.


“Ramazan boyunca her akşam buradaydık"


Şiir okumayı çocukluk yıllarından beri çok sevdiğini Serdar Tuncer’i dinlemeye de ailesi ve komşularıyla birlikte geldiğini ifade eden Mevlüde Yüksel, “Ramazan boyunca her akşam buradaydık, etkinlikleri seyrediyoruz, çocuklarımız eğleniyor. Gayet güzel geçiyor, çocuklarımız geliyor, çok güzel” diye konuştu.




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