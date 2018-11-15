Serdar Tuncer ve Necip Karakaya'dan Yahya Kemal Beyatlı anısına konser

Televizyon programcısı Serdar Tuncer ile Sanatçı Necip Karakaya, Yahya Kemal Beyatlı anısına Üsküdar'da konser verdi.

Serdar Tuncer ile Necip Karakaya, Yahya Kemal Beyatlı anısına Üsküdar'da konser verdi. Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen konsere yüzlerce vatandaş akın etti. Necip Karakaya ve Serdar Tuncer kendilerine has üslubu ile Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirlerini söyledi. Yaklaşık 3 saat süren konserde konuklar unutulmaz gece yaşadı.

Gecede konuşma yapan Serdar Tuncer: “Yahya Kemal Bey sadece bir şair değil. Sadece bir büyükelçi değil aynı zamanda bir kahramandır. Zor bir zamanda bir kırılma yerini orta yerinde Yahya Kemal yaşıyor. Osmanlı mirasına sahip çıkmaya çalışıyoruz, bir başka şey olmaya gayret ediyoruz. Ama onu bir türlü olamıyoruz. Ne dönüp geriye bakabiliyoruz adam akıllı ne de ileriye bakabiliyoruz. Tam bir ikilemin, sıkıntının orta yerinde Yahya Kemal gibi bir adam geliyor” dedi.