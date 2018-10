Şerefiye Sarnıcı ‘Atlar, Hatlar ve Süleymanname ' sergisine ev sahipliği yapıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ'nin projelendirdiği, Süleyman Saim Tekcan'ın 30 yıllık heykel ve gravürlerinden oluşan “Atlar, Hatlar ve Süleymanname” başlıklı sergisi, sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür AŞ tarafından Süleyman Saim Tekcan'ın, Tophane-i Amire'de sergilenen “Döngüsel Seyir” başlıklı sergisinden sonra geniş kapsamda açacağı “Atlar, Hatlar ve Süleymanname” başlıklı sergisi, Şerefiye Sarnıcı'nda sanatçının 30 yıllık heykel ve gravürlerinden seçilmiş özel dizgiler ile sunuldu. Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği serginin yerleşimini Ömer Aydın, Hamza Algül ve Delan Atasayar birlikte hazırladı.

Süleyman Saim Tekcan'ın Şerefiye Sarnıcı'na özel tasarlanan “Atlar, Hatlar ve Süleymanname” sergisinde; at heykelleri, at gravürleri, heykel ve gravür detaylarında yer alacak hatlar sanatseverlerle buluştu. Sergide sarnıcın duvarlarıyla bütünleşen gravürler, suya yansıyan üç boyutlu çalışmalar ve bu çalışmaların duvarlarla örtüşen gölgeleriyle oluşan muazzam görüntüler izleyiciye benzersiz bir sergi deneyimi yaşatacak. Bugün açılışı gerçekleşen sergiye İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, İstanbul Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, sanatçı Süleyman Saim Tekcan, serginin kuratörü Mehmet Lütfi Şen ve sanatseverler katıldı.

“ Adeta bir mücevher galerisi gibi ışıl ışıl çok harika bir sergi oldu “

Şerefiye Sarnıcı atmosferinin Süleyman Saim Tekcan'ın muhteşem eserleri ile taçlandığını dile getiren İstanbul Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner “ Aşağıda bulunan 1600 yıllık Şerefiye Sarnıcı atmosferi Süleyman Saim Tekcan hocamızın muhteşem eserleri ile taçlandı. Adeta bir mücevher galerisi gibi ışıl ışıl çok harika bir sergi oldu. Hazırlık aşamasında Lütfi Bey hocamız bizle görüşüp fotoğraflar atıyordu. Bir günde Beşir Ayvazoğlu hocamızın yazısını gönderdi. Ben hemen bir solukta okudum. Atlar, edebiyat, sanat ve Süleyman Saim Tekcan'ın atlarla olan serüvenini o yazıda hocamız çok güzel özetledi “ diye konuştu.

Osmanlı'nın İstanbul'u almasının büyük bir serüven olduğunu ve atlar olmasaydı koca bir imparatorluğun kurulamayacağını söyleyen sanatçı Süleyman Saim Tekcan “ Bu sergi Beşir Ayvazoğlu'nun yazısı ile başladı. Yine bu sergi birçok şeyi benim aklıma getiriyor. Çemberlitaş'a yakınız ama biraz aşağıda At Meydanı denen yer vardı. O da çok önemli. Bir tak üzerinde 4 tane at vardı. Şimdi o atlar Venedik'te. Osmanlı'nın İstanbul'u alması büyük bir serüvendir. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u alması, bizim Anadolu'ya at sırtında gelmemiz, koca bir imparatorluğun kurulması bu at dediğimiz yaratık olmasaydı olmazdı. Onun için at çok önemli. Hat sanatımız da dünyada en çok zirveye ulaştığımız sanatlardan bir tanesidir. Bu sergide atlarla hatı buluşturmayı düşündüm “ dedi.

Ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek “Atlar, Hatlar ve Süleymanname” Sergisi, 7 Ocak 2019 tarihine kadar ziyarete açık olacak.