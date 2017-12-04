Seren Serengil Kasım’da zirveye yerleşti

Medya Takip Merkezi (MTM), magazin ve sanat camiasının Kasım ayı raporunu açıkladı. Magazin Gazetecileri Derneği için hazırlanan rapora göre zirvedeki isim Seren Serengil oldu. Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Demet Akalın zirvede yer alan diğer isimler oldular.

Star TV’de yayınlanan Duymayan Kalmasın programının sunucusu Seren Serengil, Kasım ayında en çok konuşulan isim oldu. Magazin dünyasındaki haberlerin ve ünlüler hakkında çıkan dedikoduların değerlendirildiği program ile izleyici karşısında olan Serengil, yaptığı açıklamalarla da adından söz ettirdi. Ayrıca sevgilisi Özay Bakır’dan hamile olduğu iddiasıyla da gündemde kalan Serengil, toplam 3 bin 133 haber ile listenin ilk sırasında yer aldı.

Acun listenin ikinci sırasında yer aldı

Geçtiğimiz aylarda art arda zirvedeki isim olan Acun Ilıcalı, Kasım ayında listenin ikinci sırasında yer aldı. Ilıcalı 2018’de ekranlara gelecek olan Survivor yarışmacılarını açıklaması ve Yunanistan’da yaptığı yarışma programlarının başarılı olması ile toplamda 2 bin 881 haber ile en çok konuşulan ikinci isim oldu.

Geçtiğimiz hafta Cem Yılmaz, "Komedyenler arasında sonuncuyum, çünkü hepsine tur bindirdim" şeklindeki açıklaması ile komedyenler arasında polemik oluşturarak gündeme damga vurdu. Açıklamasının yanı sıra eski eşi Ahu Yağtu ile Barcelona’da tatile çıkması ve yeni yılda vizyona girecek filmi ile konuşulan komedyen, ay boyunca toplamda 2 bin 733 haberde yer aldı.

5 bin 240 TL’lik çorap düğüne damga vurdu

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, yine adından söz ettirdi. İşadamı Murat Akyer’le evlenen Nursel Ergin hakkındaki sosyal medya paylaşımı, Hande Yener ile küs olması ve katıldığı düğünde 5 bin 240 TL’lik çorabı ile dillerden düşmeyen ünlü şarkıcı, Kasım ayı boyunca 2 bin 227 haberin konusu oldu. Verdiği konserlerle birlikte, yaptığı açıklamalar ve giydiği kıyafetlerle de konuşulan Akalın, bu ayda en çok konuşulan isimler arasındaki yerini aldı.

O Ses Türkiye’nin jüri koltuğunda yer alan ünlü popçu Murat Boz, geçtiğimiz ay magazin camiasında en çok konuşulan isimlerden oldu. Boz, televizyonun yanında vizyona giren yeni filmi Kardeşim Benim 2 ile sinemalarda izleyiciyle buluştu. Yeni albüm hazırlığına başladığını sevinerek duyuran pop sanatçısı, bin 946 haberin konusu olarak listedeki yerini aldı.