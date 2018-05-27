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27 Mayıs 2018 13:41

Sergio Ramos: "Suçluluk duymuyorum"

Real Madrid’in kaptanı Sergio Ramos, Şampiyonlar Ligi Finali’nde sakatladığı Mohammed Salah hakkında, "Kimse böyle bir şey olmasını istemezdi.

Sergio Ramos:

27 Mayıs 2018 13:41

Ancak suçluluk duymuyorum” diye konuştu.


Şampiyonlar Ligi Finali’nde Liverpool’un yıldızı Mohammed Salah’ı sakatlayan ve tepkileri üzerine çeken Real Madrid Kaptanı Sergio Ramos sosyal medyadan bir açıklama yaptı. "Futbol bazen en tatlı yüzünü, bazen en acı tarafını gösterir" diyen Ramos, “Her şeyden önce biz arkadaşız. Salah, umarım hemen iyileşirsin. Gelecek seni bekliyor Salah. Geçmiş olsun. Bu durum çok üzücü ama asla böyle bir şey olmasını istemezsiniz. Ancak pozisyon için suçluluk duymuyorum" şeklinde konuştu.




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