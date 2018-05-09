Sergio Roberto’ya 4 maç ceza

Barcelona’nın başarılı oyuncusu sezonu kapattı. Katalan ekibinin 26 yaşındaki futbolcusu Sergi Roberto, İspanya La Liga’nın 36. haftasında Real Madrid ile oynanan ve 2-2 beraberlikle tamamlanan mücadelede kırmızı kart ile oyun dışı kalmıştı. Real Madridli futbolcu Marcelo’ya yaptığı faul sonucu hakem Alejandro Hernandez tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırılan Roberto’nun İspanya Futbol Federasyonu tarafından 4 resmi karşılaşmadan men edildiği açıklandı.

Real Madrid müsabakasının 71. dakikasında Marcelo’ya yaptığı hareket sonucu kırmızı kartla oyundan atılan Roberto, son 3 haftada oynanacak olan Villareal, Levante ve Real Sociedad maçlarında takımını yalnız bırakacak.