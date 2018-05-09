com’un Kurucusu Serhan Aydemir, "Ziyaretçilerimize daha iyi hizmet verebilmek adına sürekli kendimizi geliştirerek ABD’deki Türk nüfusu için güvenilir bir ilan platformu haline geldik" dedi.

ABD’de yaşayan Türklerin sayısı her geçen gün artıyor. 7 yıl önce kurulan ve com bu yıl için hedef yükseltti. Sitenin kurucusu Serhan Aydemir, Amerika’da yaşayan ya da Amerika’ya gitmek isteyen Türklere, satılık-kiralık dairelerden tam-yarı zamanlı iş fırsatlarına kadar, geniş bir çerçevede seri ilanlar sundukları belirterek, "17 bini aşkın üyeye sahip sitemiz, 7 yılda 100 bine yakın ilanın başarıyla sonuçlanmasını sağladık. Yılda ortalama 1 milyon tekil ziyaretçisiyle ABD’nin en çok ziyaretçi sayısına sahip Türkçe internet sitesiyiz. Hedefimiz bu yıl 15 milyon tekil ziyaretçi sayısını aşarak 200 bine yakın ilana ev sahipliği yapmak" ifadelerini kullandı.

Binlerce Türk vatandaşının ABD’ye gelmeden önce iş ve kalacak yer ihtiyacına çözüm ürettiklerini belirten Aydemir, “Her yıl ortalama 20 bin yeni ilanı ziyaretçilerimize sunuyoruz. Ziyaretçilerimize daha iyi hizmet verebilmek adına sürekli kendimizi geliştirerek ABD’deki Türk nüfusu için güvenilir bir ilan platformu haline geldik. Sitemizin trafiğinin yüzde 50’si ABD’den, yüzde 40’ı Türkiye’den ve yüzde 10’u Türklerin daha çok olduğu Almanya, Hollanda, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinden geliyor. Bu rakamlar, ABD’de yaşayan Türklerin yanı sıra ABD dışında yaşayan Türk toplumu için de önemli bir köprü olduğumuzu ortaya koyuyor. Sitemize eklediğimiz ‘mağaza’ özelliğiyle ziyaretçilerimizin ürünlerini ve hizmetlerini dünya genelinde milyonlarca kişiye 7/24 ulaştıracağız" dedi.