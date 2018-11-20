Serhat Balcı: “Camiamızın sıkıntılarını gidermek için Güreş Birliği'ni kurduk”

Eski milli güreşçi Serhat Balcı, güreş camiasının sorunlarını ele almak amacıyla Güreş Birliği'ni kurduklarını açıkladı. Balcı, bu şekilde güreşin içinde var olan sıkıntıları projelendirip üst makamlara sunacaklarını söyledi.

Eski milli güreşçi Serhat Balcı, güreş camiasıyla alakalı birçok konu hakkında İHA'ya açıklamalarda bulundu. Güreşin içinde yer alan sorunların dile getirilmesi ve giderilmesi amacıyla Güreş Birliği'ni kurduklarını açıklayan Balcı, “Güreş Federasyonu bünyesinde olmayan ve güreşin eksikliklerini gören bir sivil toplum kuruluşu olması gerektiğini düşündük. Yıllar önce milli takım kamplarında bu konuda istişare ediyorduk. Federasyonun ulaşamadığı veya camiamızın dile getiremediği sorunları bir sivil toplum kuruluşunun ele alması gerektiğini düşündük. Biz de böyle bir dernek kurmaya karar verdik. Bu derneğin ismini de ‘Güreş Birliği' koyduk. Güreşimizde biraz birlik sıkıntısı vardı. Şimdi güzel ilerliyoruz. Güreş Birliği olarak antrenörlerimizin, sporcularımızın, yöneticilerimizin sorunlarını dinliyoruz. Güreşin içinde var olan sıkıntıları projelendirip devletimizin üst makamlarına sunmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda altyapıdaki kardeşlerimize yardımcı olarak projeler üretmeye çalışıyoruz. Bunun yanında ilk yılımızı tamamen birlikteliğe ayıracağız. Kahvaltılarla, toplantılarla güreş camiamızdaki eski şampiyonlar ve antrenörlerle birliktelik oluşturmaya çalışıyoruz. Güreş camiası gerçekten büyük bir camia, çok eski bir camia. Eğer birliktelik olursa hak ettiği yerlere geleceğine inanıyorum. Böyle bir amacımız var” dedi.

“Sporcuların maddi olanakları gittikçe düşüyor”

Ödül yönetmeliklerine ilişkin de çalışma içinde olduklarını ve bu konu için bir AR-GE ekibi kurduklarını belirten Balcı, “Güreş Birliği olarak üzerimize düşen konulardan biri de ödül yönetmeliği oldu. Çünkü aktif olarak spor yapan arkadaşlarımızın ve antrenörlerimizin bunu dile getirmesi hoş olmuyor. Ama bizim bir sivil toplum kuruluşu olarak bunu dile getirmemiz gerek. Biz bütün amatör sporları kapsayan bir şey olsun istiyoruz. Zamanın Spor Bakanı'nın yanlış yönlendirmesiyle ödüllerin düşmesi, eski dönemlere göre çok geri gitmesi sporu da geri götürüyor. Çünkü spor eşittir teşviktir. Teşviğin de en önemli katkısı maddiyattır. Sporcuların maddi olanakları gittikçe düşüyor. Bunu diğer ülkelerdeki ödül yönetmelikleriyle karşılaştırabiliyorlar. Mesela Amerika'da ödül alan sporcu 50 bin Dolar ödül alıyorsa Türkiye'deki niye bu kadar fazla deniyor. Ama öyle değil. Oradaki sponsorlar, imkanlar hayatını kurtarma seviyesinde. Amerika'dan tutun dünyanın neresinde olursa olsun bir güreşçi şampiyon olduğu zaman hayatını kurtarıyor. Bizim ülkemizde de bedeli neyse o meblağlara çıkması lazım. Gelecek kaygısını ortadan kaldıracak seviyeye çıkması lazım. Bir dünya şampiyonu kolay yetişmiyor. Bununla ilgili bir hazırlık yapıyoruz. Yönetim kurulumuzla bir AR-GE ekibi kurduk. 2000 yılından bu zamana kadar 18 yıllık süreçte ödül yönetmeliklerindeki değişimlerle ilgili bir araştırma yapıyoruz. Bunu ilk önce camiamızda tartışmaya açacağız. Sonra da büyüklerimizle tartışmaya açacağız. Hepsini toparlayıp bakanlığa veya Cumhurbaşkanımıza kadar iletmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne Belediyesi'nin çok üstünde bir proje”

Kültür Bakanlığı ve Spor Bakanlığı'nın Kırkpınar Yağlı Güreşleri için ortaklaşa bir proje geliştirmesi gerektiğine dikkat çeken Serhat Balcı, “Yağlı güreş severlerden, izleyicilerine, spor yazarlarına kadar herkesin söylediği bir sıkıntı var. Orada bir dağınıklığın, karmaşanın olduğu söyleniyor. Bu karmaşa düzelmediği sürece Yağlı Güreş zarar görüyor. Bunu da belediye ne yazık ki kaldıramıyor. Edirne Belediyesi'nin maddi imkanları yeteriz kalıyor. Ekibi ne kadar iyi niyetli olsa da olmuyor. Kesinlikle bu bir kültür mirası. Kültür Bakanlığı ve Spor Bakanlığı'nın ortak bir projeyle güzel bir tesis, dünyada ses getirecek güzel imkanların yapılabileceğini düşünüyorum. Yenikapı'da Etnospor festivali oluyor. Çok güzel ve büyük bir festival. Edirne'deki Kırkpınar da bu şekilde olabilir. Planlama ve düzenlemeyle böyle bir şenliğe dönüştürülebilir. Ama biz ülke olarak ne yazık ki değerlerimizi değerlendirmeyi çok fazla beceremiyoruz. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne Belediyesi'nin çok üstünde bir proje” açıklamasında bulundu.

Son olarak geride kalan Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya umudu olan güreşçilerin beklenenin gerisinde kalması hakkında da konuşan Balcı, “Bu sporcularımızın partner sıkıntısı 10 senedir var. Çünkü mesafe çok açık. Gerekli antrenmanı verme olasılığını herkes sağlayamaz. Bu sporcularımız bunu bilerek hazırlanıyorlardı. Dünya şampiyonu olduklarında, olimpiyatlarda madalya aldıklarında da büyük sıkıntı vardı. Ama bir şekilde bu sorunları geri plana bırakıp aşabiliyorlardı. Bu Dünya Şampiyonası'nda rakipleri sporcularımıza karşı özel hazırlanmış. Bizim sporcularımız da önde olduğu için geriye bakmamışlar. Ama ilerisi için bence kazanım oldu. Artık bundan sonra daha dikkatli davranırlar. Rakipleriyle aradaki mesafenin kapandığını görürler. Rıza, Kübalı rakibi dışındaki rakiplerini yanına yaklaştırmıyordu. Ama artık öyle olmadığını gördü. Bundan sonra da önlemini alır. Zeki, akılları başında, neyin ne olduğunu bilen insanlar. Bunu düzelteceklerine inanıyorum” diyerek sözlerini noktaladı.