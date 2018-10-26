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Serkan Çağrı Üsküdarlıların kulaklarının pasını sildi

Üsküdar Belediyesinin kültür sanat sezonu kapsamında sahne alan ünlü klarnetçi Serkan Çağrı, enstrümantal müzik konseri ile Üsküdarlıların kulaklarının pasını sildi.


Üsküdar Belediyesi, kültür sanat sezonu kapsamında ünlü klarnetçi Serkan Çağrı'yı Üsküdarlılarla buluşturdu. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çağrı, yaklaşık 1 buçuk saat süren konserde Üsküdarlıların kulaklarının pasını sildi. Vatandaşlar konsere söyledikleri şarkılarla eşlik etti.


Konser öncesi konuşma yapan sanatçı Serkan Çağrı, "Geçtiğimiz sezondan bu yana ilk defa yine konser veriyoruz. Ama bu konserin yanı sıra buradaki izleyicimizi çok seviyoruz. Sizlerle burada yaşadığımız müzikler, paylaştığımız müzikler unutulmazlarımız arasına giriyor. Şarkıları sizler söylüyorsunuz, biz müziklerini çalışıyoruz. Müzik sadece dinlemek değil zaman zaman paylaşınca daha da güzelleşiyor" dedi.

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