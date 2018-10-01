Serpil Timuray, Vodafone Avrupa Bölgesi CEO'su oldu

Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu Üyesi Serpil Timuray, Vodafone Grubu Avrupa Bölgesi CEO'su olarak atandı. Timuray'ın Vodafone Avrupa Bölge CEO'luğuna getirilmesi ile eşzamanlı olarak Vodafone Türkiye de Vodafone Avrupa Bölgesi'ne dahil edildi.

Dünyanın lider telekomünikasyon operatörlerinden Vodafone Grubu'nda Ocak 2014'ten bu yana Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu'nda yer almakta olan Serpil Timuray, 1 Ekim 2018 itibarıyla Vodafone Grubu Avrupa Bölge CEO'luğuna atandı. Gruptan yapılan duyuruya göre Timuray, yeni görevinde de, Vodafone Grubu CEO'suna doğrudan bağlı olarak Dünya İcra Kurulu'nda yer almaya ve Grup'un Londra'daki genel merkezinde çalışmaya devam edecek.

Timuray'ın Vodafone Avrupa Bölge CEO'luğuna getirilmesi ile eşzamanlı olarak, Vodafone AMAP (Afrika, Orta Doğu, Asya, Pasifik) Bölgesi'ne raporlayan Vodafone Türkiye de Vodafone Avrupa Bölgesi'ne dahil oldu. Timuray, Vodafone Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığı sorumluluğunu da sürdürecek.

Serpil Timuray kimdir?

Serpil Timuray, Ocak 2014'ten bu yana Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu'nda yer almaktadır. 1 Ekim 2018 tarihi itibarıyla Vodafone Grubu Avrupa Bölge CEO'su olarak atanan Timuray, Ekim 2016 - Ekim 2018 döneminde Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve Strateji Dünya Başkanı, Ocak 2014 - Ekim 2016 döneminde Vodafone Grubu AMAP (Afrika, Orta Doğu, Asya, Pasifik) Bölge CEO'su, 2009-2013 yıllarında da Vodafone Türkiye CEO'su olarak görev yapmıştır. 2002-2008 yılları arasında Danone Türkiye CEO'su olarak görev yapmıştır. Kariyerine 1991 yılında Procter&Gamble'da başlayan Timuray, çeşitli pazarlama rollerini üstlendikten sonra P&G Türkiye İcra Kurulu'na atanmıştır.

Serpil Timuray, Nisan 2015'ten bu yana Danone Grubu'nun Dünya Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye olarak yer almaktadır. Timuray, aynı zamanda, Vodafone Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Vodafone Grubu'nun hissedar olduğu ve borsaya kayıtlı olan Vodacom Grubu, Safaricom Kenya, Vodafone Qatar şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak; Vodafone Hindistan, Vodafone Hutchison Avustralya ve Vodafone Mısır'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Timuray, GSMA (Global Mobil Telekomünikasyon Birliği) Yönetim Kurulu'nda yer almaktadır ve GSMA Kamu Politikaları Komitesi'ne başkanlık etmektedir. Dünya Ekonomik Forumu YGL Alumni (Genç Küresel Liderler Mezunları) üyesi, Global 50 üyesi, DTIK (Dünya Türk İş Konseyi) Danışma Kurulu Üyesi ve TOBB GGK (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genç Girişimciler Kurulu) Üst Kurulu üyesidir. Timuray, 2013-2015 dönemi YASED (Uluslararası Yatırımcılar Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı, 2010-2014 yıllarında DEİK-TİİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türk-İngiliz İş Konseyi) Başkan Yardımcısı, 2003-2008 yıllarında SETBİR (Türkiye Süt, Et ve Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği) Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Başarılı liderliğiyle pek çok kurum tarafından ödüllendirilen Timuray, Fortune Dergisi'nin hazırladığı “Uluslararası En Güçlü Kadınlar” 2017 listesinde 27'nci sırada, Financial Times'ın “HERoes: İş Hayatında Kadınları Destekleyen Şampiyonlar 2018 Dünya Kadın Liderler” listesinde 20'nci sırada, Newsweek'in “Dünyanın En Etkili 125 Kadını” 2013 listesinde 79'uncu sırada, Fortune Türkiye'nin “En Güçlü 50 İş Kadını - Global Liderler” 2017 listesinde birinci sırada yer almıştır. Ekonomist Türkiye'nin düzenlediği araştırmada 2018 yılında “Yılın Global Türk Profesyoneli” ve 2010-2013 yılları arasında üç kez "Yılın Profesyoneli" seçilmiştir. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen “Başarılı Kadın” ödülünü Mart 2013'te T.C. Başbakanı'ndan almaya layık görülmüştür.