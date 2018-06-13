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13 Haziran 2018 12:24

Sertaç Şanlı Anadolu Efes’te

Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan forması giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sertaç Şanlı Anadolu Efes’te

13 Haziran 2018 12:24


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, yeni sezon kadrosunu oluşturmaya devam ediyor. İlk transferini Metecan Birsen’i kadrosuna katarak yapan Efes, şimdi de Sertaç Şanlı ile anlaştı. Lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada milli basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


27 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş ile geçtiğimiz sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 31 maçta forma giydi ve 18 dakika süre ile 9.2 sayı, 3.7 ribaund ve 1.0 asist ortalamaları ile mücadele etti.


Sertaç Şanlı kariyerinde daha öncede Galatasaray ve Muratbey Uşak’ta mücadele etti.




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