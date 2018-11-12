Sertleşme sorununda ‘ESWT Tedavisi'

Dr.Müşteba Sevil, ‘Şok Dalga' olarak bilinen ESWT (Extracorporeal Shock Wave Therapy) yöntemi sertleşme sorununa karşı uygulandığını söyledi.

İstanbul Lim Üroloji Kliğini'nde ESWT (Extracorporeal Shock Wave Therapy) tedavisi uygulanmaya başlandı. Dr.Müşteba Sevil, yöntem hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 7 yıldır bu tedavi yöntemini uyguladıklarını söyleyen Sevil, “Bu tedaviyi ‘Vücut Dışından Uygulanan Şok Dalga Tedavisi' veya kısaca ‘Şok Dalga Tedavisi' olarak adlandırabiliriz. Ses dalgalarıyla sertleşme küçük penis problemi olan penislerde yeni damar oluşmasını sağlayan bir tedavi. Diğer tedavi türlerinden çok farklı. Mesela viagra türü tedaviler damar oluşmasını sağlamaz. ESWT ise kalıcı bir tedavi. Penisin yeniden damarlaşmasını sağlayarak etkilerini gösterir” dedi.

Sertleşme probleminin daha çok 40 yaş üzeri erkeklerde görüldüğünü söyleyen Dr.Müşteba Sevil , “Penis sertleşmesi erkeklerde yaşlanmaya bağlı olarak 40 yaşından sonra bozuluyor. Bu yaş üzerindeki erkeklerin yüzde 80'ında bu problem var. Herkes aynı düzeyde sorun yaşamıyor. Hastalarımızda hafif, orta ve ileri düzeyde sıkıntıları olanlar var. Zamanla yaşlanmakla birlikte damarlarda tıkanmalar oluyor. ESWT tedavisi ile yeniden damar oluşumu sağlanıyor” diye konuştu.

“Tedaviden 3 hafta sonra iyileşme başlıyor”

Uygulama hakkında bilgi veren Sevil, “Tedavi tamamen klinik şartlarında uygulanıyor. Herhangi bir ekstra ilaç veya ağrı kesiciye ihtiyaç yok. Bir operasyon veya bir ameliyat değil. Hastanın penisine jel uyguladıktan sonra penisine ses dalgaları ile tedavi yapıyoruz. Penisin sertleşmesi için hasta en az 8 seans tedavi almak zorunda. Herhangi bir yan etkisi, acı verici bir etkisi yok. Yaklaşık her seans 15 dakika sürüyor. Hasta seansını aldıktan sonra evine gidiyor. Ekstra bir tedaviye ve ilaca gerek yok. Aradan 6 hafta geçtikten sonra tedaviyi değerlendiriyoruz. Hastamız isterse yeniden tedavi alabilir. Yan etkisi olmadığı için hasta ne kadar çok seans alırsa damarlanma o kadar fazla olur. Hiçbir cerrahi operasyon yapmadan yeniden bu tedaviyi uygulayarak yeni damarların oluşmasını sağlayabilirsiniz. Ne kadar çok seans o kadar çok başarı” şeklinde konuştu.

“Yüzde 85 başarı oranı”

Başarı oranlarından bahseden Sevil, şunları söyledi: “Başarı oranları hastadan hastaya göre değişmektedir. Öncelikle Sertleşmenin sıkıntısının derecesini değerlendiriyoruz. Sertleşmedeki sorunun düzeyine göre hastaları 3 guruba ayırıyoruz. Hafif düzeyde, orta düzeyde ve ağır düzeyde hastalığı olanlar. Hafif ve orta düzeydeki hastalarımızda başarı oranı yüzde 85'dir. Ağır durumda olanlar da ise başarı yüzde 60'lar seviyesindedir. Seans sayısı arttıkça başarı oranı artmaktadır. ESWT tedavisi etkisini 3-4 hafta içerisinde gösteriyor. Bazı hastalarda ikinci haftada bile etkisini gösterdiği durumlar oluyor. Tedavi sonuçları çok başarılı. Amerika ve Avrupa'da bu tedavi çok uzun zamandır uygulanıyor” dedi.