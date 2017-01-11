Sevda Kuşun Kanadında dizisine bir ödül daha

TRT 1’in sevilen dizisi Sevda Kuşun Kanadında İbrahim Keresteci Basın Ödülleri"nde “Yılın Dizisi” seçildi.

Bem-Bir-Sen’in bu yıl yedincisini verdiği " İbrahim Keresteci Basın Ödülleri"nde “Yılın Dizisi” kategorisinde TRT 1’in 70’li yıllarını anlatan ve Cuma günleri yayınlanan dönem dizisi Sevda Kuşun Kanadında ödüle layık bulundu.

Trafik kazası sonucu 2010’da yaşamını yitiren Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikasının (Bem -Bir-Sen) Eski Genel Sekreteri İbrahim Keresteci anısına dağıtılan ödül töreni Ankara’da gerçekleştirildi.

Sevda Kuşun Kanadında’nın ödülünü olumsuz hava koşulları nedeniyle törene katılamayan dizinin yapımcısı ve genel yönetmeni Mesut Uçakan’ın yerine Mustafa Uğur aldı.

Sevda Kuşun Kanadında dizisine geçtiğimiz ay da Anadolu Gazeteciler Derneği tarafından “Yılın Dizisi” ödülü verilmişti.