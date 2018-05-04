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04 Mayıs 2018 16:20

Sevdiği kız karşılık vermeyince dehşet saçtı

Zeytinburnu’nda askerden izne gelen Mahsun S.

Sevdiği kız karşılık vermeyince dehşet saçtı

04 Mayıs 2018 16:20

uzun süredir sevdiği ve karşılık bulamadığı iddiasıyla Nurhan D.’ye kurşun yağdırdıktan sonra intihar girişiminde bulundu. 20 yaşındaki genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken katil zanlısının hayati tehlikesi devam ediyor.


Olay, Seyitnizam Mahallesi 322. Sokak’ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mahsun S.(21) askerden izne geldikten sonra sevgisine karşılık bulamadığı Nurhan D. (20) ile sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Mahsun S. belindeki silahı çekerek Nurhan D.’ye kurşun yağdırdı ve ardından kendi kafasına sıkarak intihar girişimde bulundu. Çevredeki vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nurhan D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı Mahsun S.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Katil zanlısı Mahsun S.’nin daha önce intihara teşebbüs ve uyuşturucu kullanmaktan emniyette kaydı olduğu öğrenildi.


Olay anını anlatan Ramazan Eraslan, “Çocuk tartışmıştı. Herhalde sinirliydi. Kızla tartıştılar. Elini arkasına saklamış, baya itiştiler. Boğazından tuttu. Kız kaçarken ateş etti. İki, üç el silah sesi duydum. Sonra ben aşağı doğru gelirken diğer arkadaşlar da çocuğun kafasına sıktığını görmüş. Kız baygındı. Her tarafından kan geliyordu. Çocuk bağırıp çağırıyordu. Herhalde yerde yatarken tekrar sıktı. Yerde yatan kız can çekişiyordu. Çocuk en son kafasına sıktı. Askerdi. İki, üç gün önce izine gelmişti. Yarın da askere geri dönecekti. Ben de gördüm selam verecektim. Direk sıktı. Selam bile veremedim” dedi.




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