Sevgi Sofraları Altayçeşme’de kuruldu

O yüzden adını Sevgi Sofraları koyduk” diye konuştu.

Altayçeşme mahallesi Organik Pazar alanında kurulan sevgi sofrasını saatler öncesinden dolduran vatandaşlar, ezanın okunmasıyla birlikte dualar eşliğinde orucunu açtı. Vatandaşları tek tek selamlayan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "11 ayın sultanı Ramazan ayı bizim için çok önemli. Bu sofralarda bir kuru ekmeği, bir tas çorbayı paylaşmak için oturuyoruz. Amaç yemek yemek değil, birlikte olmak, yan yana olmaktır. Tokun açı anladığı, zenginin fakiri gördüğü sofralardır bu sofralar. O yüzden adını Sevgi Sofraları koyduk” diye konuştu.

Kültür Merkezi müjdesi

İftar sofralarının kurulduğu Organik Pazar alanında Yaşar Kemal’in adını taşıyacak bir kültür merkezi inşa edeceklerinin de müjdesini veren Kılıç, “3 yıl boyunca Ramazan’da 30 gün etkinlik yaptığımız bu alanda hepinizin ihtiyaçlarını karşılayacak bir kültür merkezi yapıyoruz. Bu kültür merkezinin en alt katında büyük bir galeri salonu olacak. Giriş katında kafeteryamız olacak. Yaklaşık 200 kişilik bir sinema solunu, iki de tiyatro salonu olacak. Üst katlardan birini tamamen kadın kardeşlerimize bir katı da gençlerimize ayıracağız” dedi.

Ramazan gelenekleri de hayat buldu

İftarın hemen ardından eski Ramazan eğlencelerini aratmayan etkinlikler yapıldı. Tiyatro ve sinema sanatçısı Yaşar Ayvacı’nın sunumuyla gerçekleşen etkinlikler kapsamında, Kartal Acar İlahi Grubu tarafından tasavvuf müziği dinletisi ve semazen gösterisi, ünlü kaligrafi ustası Osman Kartaler vatandaşlardan tam not aldı. Osmanlı şerbeti ve patlamış mısır dağıtılan etkinlikte, çocuklar için yüz boyama etkinlikleri yapılırken, geleneksel Türk tiyatrosu hocası Nedim Çağlar’ın meddah gösterisi ile Hacivat ve Karagöz oyunu sahnelendi. İllüzyonist Burak Parlı’nın yaptığı şovla izleyenleri büyüledi. Orta oyunu da, büyük beğeni topladı.