Sevgi Sofraları Maltepe’nin her köşesinde

Maltepe Belediyesi, ilçenin 3 farklı noktasında kurduğu Sevgi Sofraları’nda binlerce kişiyi buluşturdu.

Her gün bir mahallede Ramazan etkinlikleri yapan Maltepe Belediyesi, Yalı Mahallesi Taylan Sokak’ta kurduğu sevgi sofrasında, binlerce kişiyi buluşturdu. Ezanın okunmasıyla birlikte dualarla orucunu açan vatandaşlar, geleneksel Ramazan eğlencesi ile keyifli anlar yaşadı. Tiyatro ve sinema sanatçısı Yaşar Ayvacı’nın sunumuyla gerçekleşen Ramazan eğlencesinde tasavvuf müziği dinletisinin yanı sıra, semazen gösterisi, geleneksel Türk tiyatrosu hocası Nedim Çağlar’ın meddah gösterisi ile Hacivat ve Karagöz oyunu sahnelendi. İllüzyonist Burak Parlı’nın yaptığı şovla izleyenleri büyülediği programda, Neşe-i Muhabbet ekibi de, orta oyunu performansıyla büyük beğeni topladı.

Erzurumlular iftarda buluştu

Maltepe Belediyesi tarafından kurulan sevgi sofralarının ikinci adresi ise Küçükyalı’daki Süreyya İlmen Kültür Merkezi oldu. Maltepe Erzurumlular Vakfı ile birlikte organize edilen iftar programında, yüzlerce kişi dualarla orucunu açtı. Maltepe Belediyesi tarafından her yıl Ramazan ayında Hırka-i Şerif, Eyüp Sultan Camii, Hz. Yuşa ve Aziz Mahmud Hüdayi türbeleri gibi İstanbul’un önemli inanç merkezlerine düzenlenen İnanç Turları’na bu yıl da ilgi büyük. Gün içerisinde geziye katılan yüzlerce kişi, iftar vaktinde ise belediyenin Altıntepe mahallesinde hizmete açtığı Kadın Girişimcilik Mutfağı’nda kurulan sevgi sofrasında oruç açtı.