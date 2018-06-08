Sevgi Sofrası Zümrütevler’de kuruldu

Hangi bölgeden, hangi yöreden gelirse gelsin herkesin başımızın üstünde yeri var” dedi.

Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde, Maltepe Belediyesi tarafından ibadete açılan Medine Camii’nin önünde kurulan sevgi sofrasında binlerce kişi buluştu. İftar öncesinde vatandaşlarla tek tek selamlaşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç konuşmasında, “Cenab-ı Allah bu akşam burada oluşturduğunuz güzellikleri her zaman bize nasip etsin. Kimseyi ötekileştirmiyor, kimseyi dışlamıyoruz. Hangi bölgeden, hangi yöreden gelirse gelsin herkesin başımızın üstünde yeri var. Bu kutsal ramazan ayında birliğimiz ve beraberliğimiz bozulmasın. Rabbim bedenlerinizden sağlığı, yüreğinizden sevgiyi eksik etmesin. Tuttuğunu tüm oruçlar kabul olsun” dedi.

İftarın hemen ardından eski Ramazan eğlencelerini aratmayan etkinlikler yapıldı. Etkinlikler kapsamında, Kartal Acar İlahi Grubu tarafından tasavvuf müziği dinletisi ve semazen gösterisi, ünlü kaligrafi ustası Osman Kartaler vatandaşlardan tam not aldı. Osmanlı şerbeti ve patlamış mısır dağıtılan etkinlikte, çocuklar için yüz boyama etkinlikleri yapılırken, geleneksel Türk tiyatrosu hocası Nedim Çağlar’ın meddah gösterisi ile Hacivat ve Karagöz oyunu sahnelendi. İllüzyonist Burak Parlı’nın yaptığı şovla izleyenleri büyüledi.

Evlere Ramazan ziyareti

Başkan Kılıç, iftar saatinde Başıbüyük Mahallesi’nde bazı vatandaşların evlerini ziyaret ederek, iftar sofralarına konuk oldu. Erzurum Horasanlı bir aileyi ziyaret eden Kılıç, yer sofrasında oruç açtı. Sonrasında 1938 doğumlu Asiye Kaya ve Taliha Sarçın’ın evlerine konuk olan Kılıç, birlik ve beraberlik mesajı verdi.