Sevimli dostlar aç kalmasın dedi, 60 ton yiyeceği onlarla buluşturdu

Kırçiçeği, Türkiye genelindeki 20 şubesinde 11 ayın sultanı Ramazan’da misafirlerini hem iftar hem de sahurda ağırladı. İstanbul Ortaköy şubesindeki iftarda Kırçiçeği, basın mensuplarını ağırladı. Kırçiçeği Genel Müdürü Meryem Dilşad İpbaş, Ramazan’da dayanışma ve paylaşma duygularının, dostluk ve kardeşliğin, yardımseverliğin en değerli noktaya çıktığına dikkat çekerek, "Ortaköy şubesinin bizim için ayrı bir önemi var. Burası Türkiye’nin en önemli insan mozaiğine ev sahipliği yapıyor. Sadece Türkiye’den değil dünyanın dört bir yanından turist ağırlıyor. Biz de Kırçiçeği olarak geleneksel lezzetimizi onlara sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ancak bu memnuniyetin karşılıksız kalmaması da bizim için büyük onur" diye konuştu.

Kırçiçeği olarak sosyal sorumluluk projelerine de ayrı bir önem verdiklerine dikkat çeken İpbaş, 3.5 yıl önce başlattıkları ’Sen Yiyemezsen Ben Yerim ki’ kampanyasının hala sürdüğünü belirtti.

Muhteşem Yüzyıl’ın Şeker Ağa’sı Yüksel Ünal’ın tasarımı olan tabaklarla, sokak hayvanlarının beslenmesine katkıda bulunmak istediklerini ifade eden İpbaş, "20 şubede her masaya bu tabaklardan koyuyoruz. Gelen Kırçiçeği lezzeti aşıklarının, bitiremedikleri yemeklerini bu tabaklara koymalarını istiyoruz. Bu sayede her ay 2 ton yiyeceği HAYTAP aracılığıyla sevimli dostlarımızla buluşturuyoruz. Geçen sürede 60 tonunun üzerinde artan yiyeceği sokak hayvanlarına ulaştırdık" dedi.

"Bu iyilikleri hep birlikte yaptık"

İpbaş ailesi olarak 24 derslikli Kırçiceği Anadolu Lisesi’ni eğitim hayatına kazandırdıklarını, Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde yapılan hasta konuk evi için KİTVAK’a destek verdiklerini belirten Meryem Dilşad İpbaş "Karacasululu Demirci Mehmet Efe’nin hayatının anlatıldığı kitabı 30 bin adet bastırarak kültür hayatına kazandırdık" diye konuştu.