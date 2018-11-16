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Sevimli köpek AVM'den tişört çalarken kameralara yakalandı

Pendik’te bulunan bir AVM’de mağazadan tişört çalınması üzerine güvenlik kameralarını inceleyen çalışanlar, hırsızı görünce şaşkına döndü.

Pendik'te bulunan bir AVM'de mağazadan tişört çalınması üzerine güvenlik kameralarını inceleyen çalışanlar, hırsızı görünce şaşkına döndü. Tişörtü bir köpeğin çaldığı belirlendi.


30'a yakın köpeğe ev sahipliği yapan AVM'de mağazalardan giyim ve çeşitli eşyalar çalındığı tespit edildi. Mağazalardan gelen şikayetler üzerine kamera kayıtlarını inceleyen çalışanlar, gördükleri karşısında şaşkına döndü. Yapılan incelemede bir köpeğin mağaza, restoranlardan şal ve triko çaldığı belirlendi.

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