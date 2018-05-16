Sevinci ve bereketiyle Ramazan Başakşehir’de doyasıya yaşanacak

Başakşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği iftarlar, Ramazan standları, sahne programları ve çocuk etkinlikleriyle Ramazan’ın ruhu tüm ilçeyi kuşatacak.

Mübarek Ramazan ayının sevinci, bereketi ve manevi atmosferi, Başakşehir’in tümünde doyasıya yaşanacak. Başakşehir Belediyesi, önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da on bir ayın sultanı Ramazan’ın maneviyatına uygun program ve etkinlikler düzenleyecek. Ramazan’ın manevi atmosferini en güzel şekilde yansıtacak sahne programları ve çocuk etkinlikleri ile Ramazan’ın ruhu, ilçenin dört bir yanında 7’den 70’e herkesi kuşatacak.

Müzik Akademisi öğrencilerinden müzik ziyafeti

Başakşehirliler, Sular Vadisi ve Kayaşehir’de yapılacak iki büyük sokak iftarı programında bir araya gelecek. Başakşehir Belediyesi, Sular Vadisi ve Hayatpark’ta kurulacak stand ve sahnelerle manevi ayın atmosferini yansıtacak. Bilgievleri öğrencileri, Ramazan ayı boyunca hünerlerini sergileyecek. Müzik Akademisi’nde eğitim alan öğrenciler, Sular Vadisi ve Hayatpark’ta sahne alarak Başakşehirlilere müzik ziyafeti sunacak.

Çocuklar için özel etkinlikler

Başakşehir Belediyesi, çocuklar için yine birbirinden renkli ve neşeli etkinlikler düzenleyecek. Çocuklar, kendileri için özel olarak hazırlanmış alanlarda kukla gösterilerinden gölge oyunlarına, Hacivat - Karagöz’den jonklör gösterilerine kadar birbirinden eğlenceli programlarla Ramazan’ın sevincini birlikte paylaşacaklar. Bu etkinliklerin yanı sıra her Cuma akşamı Sular Vadisi ve Hayatpark’ta büyük sahne programları düzenlenecek. Kuran-ı Kerim tilaveti, sohbetler ve ney dinletileri ile Ramazan’ın manevi atmosferinin tüm ilçeye yayılması sağlanacak.

Ramazan’ın bereket ve kardeşlik ayı olduğunu vurgulayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Her yaştan insanımıza yönelik program ve etkinliklerimiz ile Ramazan’ın manevi atmosferini yaşamaya ve yaşatmaya çalışacağız. Sahne programları, çocuk etkinliklerinin yanı sıra iki büyük iftar programında hemşehrilerimizi bir araya getireceğiz. Tüm Başakşehirlileri etkinliklerimize bekliyorum” diye konuştu.

İhtiyaç sahiplerine iftar ve sahurluklar Belediye’den

Başakşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi yaşlı ve engellilerin iftar ve sahur yemeklerini bu Ramazan ayında da evlerine kadar götürecek. 2012 yılından beri devam eden uygulama kapsamında bu yıl da ihtiyaç sahiplerinin sofrasına her gün korunaklı kaplarda dört çeşit yemek ve tatlıdan oluşan menü ulaştırılacak.