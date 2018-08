Şevval Sam, şehit anne ve 11 aylık bebeği için türkü seslendirdi

Sevenlerinin gösterdiği ilgiden dolayı gözyaşlarını tutamayan Şevval Sam, geçtiğimiz günlerde hain pusuda şehit olan anne Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan için Memik Oğlan türküsünü seslendirdi.

19’uncu Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde binlerce seveni ile buluşan Şevval Sam karşılaştığı ilgi karşısında gözyaşlarını tutamadı. Büyükçekmeceliler, konserde Şevval Sam’ın şarkılarına eşlik etti. Vatandaşlar konseri cep telefonlarıyla kaydedip, canlı yayın yaparak o anları kayıt altına aldı. Duygusal anların yaşandığı konserde Şevval Sam geçtiğimiz günlerde hain pusuda şehit olan anne Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan için Memik Oğlan türküsünü seslendirdi. Duygusal anların yaşandığı konserde Şevval Sam; "Her türlü terörü, her türlü ayrımcılığı, her türlü art niyeti, her türlü birlikteliğe zarar veren insanı bütün kalbimle kınıyorum" dedi.

19’uncu Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde Heykel Sempozyumu’nun heykeltıraşları, heykellerini Büyükçekmece Belediyesine törenle teslim etti. Birbirinden güzel heykelleri Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün yakından takip ederek bilgiler aldı. Başkan Akgün heykeltıraşlara daha sonra çiçek hediye etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Kemal Sunal Amfi Tiyatrosu’nda heykeltıraşlara plaketleri takdim edildi. Heykeller, Büyükçekmece belediye binasında yer alacak.

Festivalde renkli zumba şov gösterisi

Festivalde Kültürpark’ta Çocuk El Sanatları Atölyesi de açıldı. Çocukların söylediği şarkılarla yapılan açılışa Başkan Akgün de eşlik etti. Çocukların yaptığı resimler ve çeşitli faaliyetler atölyede sergilendi. Yüzlerce eserin olduğu atölye vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde geleneksel hale gelen Uluslararası Altınköprü Dans Yarışması öncesi vatandaşlar Zumba Şov ile hareketlendi. 7’den 70’e herkes yorulmadan dakikalarca zumba yaptı. Ardından dans yarışmasına geçildi. Geleneksel halk oyunlarıyla yarışmaya giren ülkeler jüri üyelerine sunuldu. Kıyafetlerinden oyunlarına kadar pek çok konuda değerlendirilecek olan halk oyunları yarışmasının birincisi festivalin sonunda açıklanacak.

Yılın Basın Ödülü ise Gazeteci Altan Öymen ve Gazeteci İsmail Saymaz’a verildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gazetecilere ödüllerini takdim etti.

Büyükçekmece’ye 100 bin kişilik amfi sözü

Yeni projesinin sözünü veren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bu amfi yerinde duruyor, tam karşısına bunun dört katı büyüklüğünde amfiye ilkbaharda başlıyoruz. Allah nasip ederse Büyükçekmece’yi kültürün başkenti yaparken İstanbul’da olmayan bir estetik, müstesna bir amfiye, hiç kimsenin dışarıda kalmadığı ama aynı zamanda sahnesi dışarıya açık 100 bin kişilik büyük konserlerin, kültürel faaliyetlerin yapılabileceği bir hizmeti, amfiyi, kültür arenasını yapmak üzere yola çıktık" diye konuştu.